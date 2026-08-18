Julia Szeremeta zaskoczyła odważnymi zdjęciami w bikini! Pięściarka relaksuje się na jeziorze

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-18 18:27

Julia Szeremeta spędza miło wakacyjny czas, pływając po jeziorze, a kibiców zaskoczyła klimatycznymi zdjęciami, na których pozuje w bikini na desce surfingowej. "Łapię trochę słońca i chwili dla siebie" - napisała bokserka, wicemistrzyni olimpijska z Paryża. Zobaczcie te fotki!

  • Polska wicemistrzyni olimpijska, Julia Szeremeta, zachwyca formą nie tylko na ringu, ale i poza nim.
  • Sportsmenka podzieliła się gorącymi zdjęciami, pozując w bikini na jeziorze.
  • Odkryj, jak Julia łączy sportowy tryb życia z wakacyjnym relaksem.

Julia Szeremeta podbiła serca kibiców kapitalnym występem w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których zachwyciła walecznością i stylem walki. Zatrzymała ją dopiero w rozgrywanym na kortach Rolanda Garrosa finale kontrowersyjna rywalka z Tajwanu, ale srebrny medal i tak był ogromnym sukcesem. Rok później polska bokserka poszła za ciosem i wywalczyła srebrny medal w Pucharze Świata w Brazylii. Julia Szeremeta za kilka dni (24 sierpnia) skończy dopiero 23 lata, więc możemy się spodziewać, że dostarczy kibicom jeszcze wiele pięknych wzruszeń.

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Obecnie Julia Szeremeta spędza miło czas, pływając na jeziorze na desce surfingowej. Z kibicami podzieliła się wakacyjnymi fotkami w bikini.

"Łapię trochę słońca i chwili dla siebie " - napisała.

GALERIA: Julia Szeremeta w bikini

Julia Szeremeta
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Julia Szeremeta