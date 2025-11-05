Katarzyna Skowrońska zamieszka w opuszczonym domu! Układa życie po wyprowadzce z Polski

Katarzyna Skowrońska przez lata była liderką reprezentacji Polski siatkarek. W latach 2003-2016 rozegrała w niej blisko 300 meczów, a wchodziła przecież do legendarnej drużyny "Złotek" trenera Andrzeja Niemczyka. Z koleżankami z kadry dwukrotnie świętowała mistrzostwo Europy, a karierę klubową kontynuowała m.in. we Włoszech. To ten kraj skradł jej serce na tyle, że kilka miesięcy temu postanowiła na dobre ułożyć sobie w nim życie. A to wiąże się między innymi z nietypową inwestycją.

"Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce i okno na przyszłość" - informowała w sierpniu Skowrońska. Później chwaliła się, że została sąsiadką wieloletniej przyjaciółki - wciąż grającej w siatkówkę Joanny Wołosz. Wygląda na to, że jest to jednak chwilowe rozwiązanie, a docelowym domem 42-latki ma być... opuszczony młyn!

"MOJE NOWE MIEJSCE NA ZIEMI! Stary młyn z 1470 roku, od 30 lat niezamieszkały przez człowieka… Czas na mnie i na moich bliskich! Remont 3,2,1… start! Buongiorno" - napisała w mediach społecznościowych, pokazując filmik z opuszczonego budynku, który najprawdopodobniej przejęła.

Nawet po aktywności na Instagramie widać, że Skowrońska na poważnie podeszła do nowego życia we Włoszech. Bije od niej wielka radość z każdego kolejnego dnia, którą przekłada także na nowy związek. Podczas jednej z niedawnych sesji "pytań i odpowiedzi" z kibicami zdradziła, że od dłuższego czasu nie jest singielką.

- Kasia jest od niespełna dwóch lat w bardzo szczęśliwym związku - opowiedziała z uśmiechem. Warto przypomnieć, że kilka lat temu rozwiodła się z mężem, Jakubem Dolatą. Teraz była siatkarka na nowo układa sobie życie z ukochaną osobą, a projekt rewitalizacji młyna z 1470 r. zamierza obszernie relacjonować w social mediach.