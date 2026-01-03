Kolejne wieści w sprawie wypadku Joshuy. Postawiono pierwsze zarzuty, śledztwo trwa

Piotr Mika
żródło PAP
2026-01-03 7:46

Wypadek Anthony'ego Joshuy wstrząsnął całym bokserskim środowiskiem. Choć sam pięściarz nie odniósł poważnych obrażeń, to niewiele brakowało, by wszystko skończyło się dla niego jeszcze gorzej – w wypadku śmierć poniosły bowiem dwie osoby z otoczenia pięściarza, które siedziały obok niego w pojeździe. Teraz oficjalnie poinformowano, że kierowcy prowadzącemu pojazd postawiono zarzuty w związku z wypadkiem.

Anthony Joshua - Jake Paul

i

Autor: Netflix/ X (Twitter) Anthony Joshua - Jake Paul

Kierowca, który wiózł Joshuę, usłyszał zarzuty

Nigeryjski kierowca Adeniyi Mobolaji Kayode usłyszał zarzuty w związku z wypadkiem, w którym ranny został były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Anthony Joshua, a zginęli jego przyjaciele i trenerzy - Sina Ghami i Latif Ayodele. Początkowo służby sugerowały, że przyczyną wypadku, do którego doszło 29 grudnia, była nadmierna prędkość i próba wyprzedzania. Nigeryjska policja przekazała jednak, że pęknięcie opony w pojeździe Joshuy doprowadziło do utraty panowania nad autem i uderzenia w stojącą na poboczu autostrady ciężarówkę.

Rzecznik lokalnej policji Oluseyi Babaseyi poinformował, że Kayode został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci, lekkomyślną jazdę, niezachowanie należytej ostrożności oraz brak ważnego prawa jazdy. 46-latek jest w areszcie od czwartku, a wcześniej przebywał w szpitalu. Wyznaczono kaucję w wysokości 3480 dolarów. Rozprawa w sądzie ma odbyć się 20 stycznia.

Joshua został wypisany ze szpitala w środę, gdyż lekarze uznali go za zdolnego do rekonwalescencji w domu. Pięściarz siedział na tylnym siedzeniu i odniósł drobne obrażenia w wypadku. W internecie krążą nagrania, na których widać jak z grymasem bólu opuszcza zdemolowany samochód. Brytyjczyk ma nigeryjskie korzenie i posiada również obywatelstwo tego kraju. Przyjechał do Nigerii, aby odwiedzić rodzinę.

Joshua w 2012 roku został w Londynie mistrzem olimpijskim, a następnie przez kilka lat był zawodowym mistrzem świata wagi ciężkiej. W 2017 r. wygrał spektakularną walkę o tytuł z Ukraińcem Wołodymyrem Kliczką na londyńskim stadionie Wembley. Pasy stracił cztery lata temu na rzecz obecnego czempiona Ołeksandra Usyka. Z Ukraińcem przegrał również rewanż. W 2024 r. uległ swojemu rodakowi Danielowi Dubois. Te porażki sprawiły, że jego kariera uległa załamaniu. Krótko przed Bożym Narodzeniem wrócił na ring i podczas gali w Miami przez techniczny nokaut pokonał Jake’a Paula, amerykańskiego influencera, który próbuje sił w boksie. Za ten pojedynek miał otrzymać około 70 mln dolarów. Po walce Joshua rzucił wyzwanie Tysonowi Fury’emu na długo oczekiwaną „bitwę o Wielką Brytanię”. Jego bilans jako zawodowca to 29 zwycięstw, w tym 24 przez KO i cztery porażki.

