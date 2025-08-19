Plejada gwiazd zjechała do Krakowa na zaproszenie Marka Zimniaka, czyli właściciela salonu luksusowych zegarków Royal Watch. Zimniak na co dzień współpracuje z wieloma znanymi postaciami sportu, muzyki czy aktorstwa, których rzecz jasna nie mogło zabraknąć na urodzinach biznesmena.

Za organizację imprezy odpowiedzialna była Izabela Janachowska, a wśród gości pojawili się m.in. królowa Doda oraz ludzie sportu na czele z Mateuszem Gamrotem, Arkadiuszem Wrzoskiem, Mateuszem Borkiem i Sławomirem Peszko. Nie zabrakło także znanych twarzy ze świata freak fightu, czyli jednego z szefów Fame Wojtka Goli oraz byłej gwiazdy tej federacji Marcina Dubiela.

"Co to była za noc. Dziękuje Wam Kochani za Waszą obecność w tym ważnym dla mnie dniu. Zrobiliście mi ogromny prezent, bo dzięki Waszemu wsparciu pomożemy chorym dzieciakom, a właśnie taki prezent urodzinowy sobie wymarzyłem - nie ma nic bardziej szlachetnego niż pomoc drugiemu człowiekowi. Niebawem opublikuje szczegóły tej inicjatywy" - napisał Zimniak na Instagramie.

Swoimi wrażeniami z imprezy w sieci podzieliło się wielu uczestników urodzin.

"Urodziny Royal Watch i Marka Zimniaka w Królewskim Towarzystwie 👑 Od lewej Szef wszystkich Szefów czyli Ja 😎, Doda Queen 👑 Marek mój podwładny Zimniak 🍟 i Don Borleone 😁🔥 Mareczku wariacie żyj kolorowo i nigdy się nie zmieniaj. Zawsze skupiaj wokół siebie tak fantastycznych ludzi bo jesteś wart wszystkiego co najlepsze 🎂♥️ P.s z całym szacunkiem dla wszystkich ale byłem najlepiej ubrany na imprezie 😁🔥" - napisał Misiek Koterski.

