Doda cała w bieli! Fani aż przecierają oczy ze zdumienia

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-08-18 13:16

Doda znowu rozpaliła internet do czerwoności! Na swoim Instagramie zaprezentowała się w białej, koronkowej kreacji, która momentalnie wywołała lawinę komentarzy. Fani nie mają wątpliwości - wyglądała rewelacyjnie. Artystka mogłaby w tej białej koronkowej sukni od razu pójść do ślubu.

Dorota Rabczewska od lat potrafi zaskakiwać odważnymi, ale jednocześnie przemyślanymi stylizacjami. Choć przyzwyczaiła swoich obserwatorów do efektownych looków, to tym razem przeszła samą siebie. Delikatna, biała kreacja z koronką podkreśliła jej nienaganną sylwetkę i sprawiła, że artystka wyglądała jednocześnie seksownie i niezwykle dziewczęco. Internauci natychmiast zasypali ją falą komplementów, a część z nich dosłownie zaniemówiła!

Zobacz też: Doda znowu ZAKOCHANA?! Miała zatrzymać się w hotelu z partnerem. Kim jest przystojny mężczyzna?

Doda jak panna młoda. Pokazała się w koronkowej kreacji

Na Instagramie Dody pojawiło się zdjęcie, które błyskawicznie obiegło sieć. Wokalistka znana jest z tego, że świetnie dba o formę, a jej sylwetka to efekt regularnych treningów i zdrowego stylu życia. Tym razem subtelna biała kreacja doskonale wyeksponowała jej szczupłą talię, smukłe nogi i wyrzeźbione ramiona. Wrażenie robiły także misterne koronki, które dodały całości niebywałej lekkości.

Zobacz też: Nocne szaleństwo Dody! Maska królika i seksowna mini

Warto też wspomnieć tutaj o symbolice białej sukni. Kolor ten kojarzy się z niewinnością, nowym początkiem i oczywiście - ze ślubem!

W komentarzach pod postem nie brakowało zachwytów. "Jesteś prześliczna", "Piękna!" – to tylko niektóre z opinii fanów. Widać było, że stylizacja trafiła w dziesiątkę i na długo zapadnie w pamięci obserwatorów. Co ciekawe, jeden z internautów zapytał się Dody czy przypadkiem nie szuka księcia - "Wypatrujesz księcia???". Na reakcję gwiazdy nie trzeba było zbyt długo czekać. 

Za dużo żab mam w stawie już, które za głośno rechoczą - napisała wyraźnie rozbawiona wokalistka.

Jak Doda dba o perfekcyjną figurę?

Doda od lat zachwyca znakomitą sylwetką i wciąż wygląda jak milion dolarów. Sekret? Regularne treningi siłowe i cardio, zdrowa dieta pełna warzyw i ryb oraz żelazna dyscyplina. Gwiazda podkreśla, że ćwiczy nie tylko dla wyglądu, ale też dla siły psychicznej. Dzięki temu na scenie tryska energią, a fani od lat zasypują ją komplementami.

Zobacz też: Doda wygląda lepiej niż kiedykolwiek. To nie zasługa drogich zabiegów, a czegoś, co każdy może zrobić

Zobacz naszą galerię: Doda cała w bieli! Fani aż przecierają oczy ze zdumienia. Będzie ślub?

Doda cała w bieli! Fani aż przecierają oczy ze zdumienia. Będzie ślub?
21 zdjęć
Sonda
Będziesz oglądać program "Doda. Dream show"?
Doda walczy o rozwód kościelny. Po śmierci księdza musiała zaczynać wszystko od nowa
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DODA