Doda cała w bieli! Fani aż przecierają oczy ze zdumienia

Dorota Rabczewska od lat potrafi zaskakiwać odważnymi, ale jednocześnie przemyślanymi stylizacjami. Choć przyzwyczaiła swoich obserwatorów do efektownych looków, to tym razem przeszła samą siebie. Delikatna, biała kreacja z koronką podkreśliła jej nienaganną sylwetkę i sprawiła, że artystka wyglądała jednocześnie seksownie i niezwykle dziewczęco. Internauci natychmiast zasypali ją falą komplementów, a część z nich dosłownie zaniemówiła!

Doda jak panna młoda. Pokazała się w koronkowej kreacji

Na Instagramie Dody pojawiło się zdjęcie, które błyskawicznie obiegło sieć. Wokalistka znana jest z tego, że świetnie dba o formę, a jej sylwetka to efekt regularnych treningów i zdrowego stylu życia. Tym razem subtelna biała kreacja doskonale wyeksponowała jej szczupłą talię, smukłe nogi i wyrzeźbione ramiona. Wrażenie robiły także misterne koronki, które dodały całości niebywałej lekkości.

Warto też wspomnieć tutaj o symbolice białej sukni. Kolor ten kojarzy się z niewinnością, nowym początkiem i oczywiście - ze ślubem!

W komentarzach pod postem nie brakowało zachwytów. "Jesteś prześliczna", "Piękna!" – to tylko niektóre z opinii fanów. Widać było, że stylizacja trafiła w dziesiątkę i na długo zapadnie w pamięci obserwatorów. Co ciekawe, jeden z internautów zapytał się Dody czy przypadkiem nie szuka księcia - "Wypatrujesz księcia???". Na reakcję gwiazdy nie trzeba było zbyt długo czekać.

Za dużo żab mam w stawie już, które za głośno rechoczą - napisała wyraźnie rozbawiona wokalistka.

Jak Doda dba o perfekcyjną figurę?

Doda od lat zachwyca znakomitą sylwetką i wciąż wygląda jak milion dolarów. Sekret? Regularne treningi siłowe i cardio, zdrowa dieta pełna warzyw i ryb oraz żelazna dyscyplina. Gwiazda podkreśla, że ćwiczy nie tylko dla wyglądu, ale też dla siły psychicznej. Dzięki temu na scenie tryska energią, a fani od lat zasypują ją komplementami.

