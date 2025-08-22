Para poznała się w 2021 roku podczas lotu z Bostonu na Florydę. Belichick miał wtedy podpisać podręcznik logiki należący do Hudson – studentki i cheerleaderki Bridgewater State University. Kilka miesięcy później ich znajomość przerodziła się w coś więcej, a od 2023 roku są razem. Media zwróciły uwagę przede wszystkim na ogromną różnicę wieku między nimi – aż 49 lat!

Legenda NFL Bill Belichick i Jordon Hudson są parą. Dzieli ich aż 49 lat!

Hudson to energiczna i ambitna młoda kobieta. Już w liceum równolegle uczyła się w szkole kosmetycznej i regularnie trenowała cheerleading. Jej drużyna w 2021 roku zdobyła mistrzostwo NCA Collegiate, a po studiach Jordon kontynuowała karierę w prestiżowym zespole East Celebrity Elite. Sport – jak sama podkreśla – nauczył ją dyscypliny i wytrwałości.

Choć Belichick i Hudson długo trzymali swój związek w cieniu, w czerwcu 2024 roku media oficjalnie potwierdziły ich relację. Od tego momentu para coraz częściej pojawia się publicznie – od wspólnych wyjść w Nowym Orleanie, przez czerwony dywan na gali w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, aż po Super Bowl, gdzie Hudson wystąpiła w zaprojektowanej przez siebie kurtce ozdobionej motywami z kariery Belichicka.

Nie brakuje jednak żartów i krytyki. Podczas "The Roast of Tom Brady" dawni podopieczni Belichicka kpili z różnicy wieku między nim a Jordon. Do sprawy podchodził z dystansem również sam Tom Brady, a w lutym 2025 roku Snoop Dogg żartował na scenie gali NFL Honors, że "dziewczyny Belichicka nie było jeszcze na świecie, kiedy Cowboys grali dobrze".

Mimo medialnej presji Hudson coraz pewniej broni swojego związku. "Nic się między nami nie zmieniło poza tym, że dowiedziała się o nas opinia publiczna" – pisała w sieci. Sama nie kryje, że krytyka internautów dodaje jej sił, a ich relacja – mimo różnicy pokoleń – rozwija się w najlepsze.

Choć dla wielu ta para wciąż pozostaje kontrowersyjna, jedno jest pewne – Bill Belichick i Jordon Hudson potrafią wzbudzać emocje równie skutecznie, jak trener Patriots robił to kiedyś na boisku.

