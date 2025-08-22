Legenda amerykańskiego sportu spotyka się z młodszą o 49 lat celebrytką! Poznaj kulisy ich związku

Bill Belichick od lat uchodzi za jedną z największych legend futbolu amerykańskiego. Przez ponad dwie dekady prowadził New England Patriots, a w jego dorobku znajduje się osiem zwycięstw w Super Bowl. Dziś jednak 73-letni trener częściej niż o taktyce na boisku słyszy pytania o… swoje życie prywatne. Powód? Jego związek z 24-letnią Jordon Hudson.

Para poznała się w 2021 roku podczas lotu z Bostonu na Florydę. Belichick miał wtedy podpisać podręcznik logiki należący do Hudson – studentki i cheerleaderki Bridgewater State University. Kilka miesięcy później ich znajomość przerodziła się w coś więcej, a od 2023 roku są razem. Media zwróciły uwagę przede wszystkim na ogromną różnicę wieku między nimi – aż 49 lat!

Legenda NFL Bill Belichick i Jordon Hudson są parą. Dzieli ich aż 49 lat!

Hudson to energiczna i ambitna młoda kobieta. Już w liceum równolegle uczyła się w szkole kosmetycznej i regularnie trenowała cheerleading. Jej drużyna w 2021 roku zdobyła mistrzostwo NCA Collegiate, a po studiach Jordon kontynuowała karierę w prestiżowym zespole East Celebrity Elite. Sport – jak sama podkreśla – nauczył ją dyscypliny i wytrwałości.

Choć Belichick i Hudson długo trzymali swój związek w cieniu, w czerwcu 2024 roku media oficjalnie potwierdziły ich relację. Od tego momentu para coraz częściej pojawia się publicznie – od wspólnych wyjść w Nowym Orleanie, przez czerwony dywan na gali w Muzeum Historii Naturalnej w Nowym Jorku, aż po Super Bowl, gdzie Hudson wystąpiła w zaprojektowanej przez siebie kurtce ozdobionej motywami z kariery Belichicka.

Nie brakuje jednak żartów i krytyki. Podczas "The Roast of Tom Brady" dawni podopieczni Belichicka kpili z różnicy wieku między nim a Jordon. Do sprawy podchodził z dystansem również sam Tom Brady, a w lutym 2025 roku Snoop Dogg żartował na scenie gali NFL Honors, że "dziewczyny Belichicka nie było jeszcze na świecie, kiedy Cowboys grali dobrze".

Bill Belichick i Jordon Hudson tworzą parę. Kulisy związku legendy futbolu amerykańskiego i celebrytki

Mimo medialnej presji Hudson coraz pewniej broni swojego związku. "Nic się między nami nie zmieniło poza tym, że dowiedziała się o nas opinia publiczna" – pisała w sieci. Sama nie kryje, że krytyka internautów dodaje jej sił, a ich relacja – mimo różnicy pokoleń – rozwija się w najlepsze.

Choć dla wielu ta para wciąż pozostaje kontrowersyjna, jedno jest pewne – Bill Belichick i Jordon Hudson potrafią wzbudzać emocje równie skutecznie, jak trener Patriots robił to kiedyś na boisku.

