Łukaszenka upokorzony na meczu! Cały świat zobaczył go na czterech literach

Alaksandr Łukaszenka jest wielkim fanem hokeja na lodzie. Ukochaną dyscyplinę śledzi nie tylko jako kibic, lecz także ma swoją drużynę, z którą gra w amatorskiej lidze! Gra w niej między innymi z synem, ale ostatniego meczu nie będzie wspominał najlepiej. Drużyna Łukaszenki mierzyła się z zespołem z Brześcia, a wynik zszedł na kompletnie dalszy plan. Głównym wydarzeniem meczu był zawstydzający upadek białoruskiego dyktatora. Zajście prezentujemy w poniższej galerii.

Znakomity polski sportowiec i śliczna wokalistka wzięli ślub w Dubaju! Na widok tych zdjęć szczęka opada

Zawstydzający upadek Łukaszenki na meczu hokeja

"Spektakularny upadek Łukaszenki na lodzie - jak worek ziemniaków! Starzejący się hokeista stracił równowagę, upuścił kij, upadł na plecy i zdołał wstać tylko z pomocą innego zawodnika, który miał wyjątkową okazję sprawić Białorusinom idealny prezent noworoczny" - relacjonuje zdarzenie niezależna białoruska telewizja NEXTA.

Jak informuje portal "Nasza Niwa", państwowa agencja prasowa pominęła ten incydent w relacji z meczu. Nagranie obiegło jednak internet, a Łukaszenka odniósł się już do całego zajścia.

Łukaszenka o relacjach z Polską: "Nie mamy złudzeń"

- To zwyczajna sytuacja: uderz jednego ze swoich, żeby inni się ciebie bali. Wszystko w porządku. Trochę naciągnąłem sobie mięśnie pleców, ale czuję się dobrze. Przygotowuję się do następnego meczu - przekazał przywódca.

Co ciekawe, nie jest to jego pierwszy wypadek na lodzie. W 2022 roku przypadkiem oberwał od przeciwnika kijem, co skończyło się rozciętym podbródkiem. Teraz na oczach tłumu upadł bezradnie po niezbyt silnym zderzeniu z jadącym tyłem Jarosławem Czuprisem. Były reprezentant Białorusi, a obecnie trener młodzieżowej reprezentacji, natychmiast odrzucił kij i pomógł Łukaszence wstać.