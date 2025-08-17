Mama Szczęsnego skomentowała występ Mariny w telewizji. Jej słowa o synowej odbiją się szerokim echem!

Alicja Szczęsna skomentowała występ synowej. Co za słowa o Marinie!

Wojciech Szczęsny cieszy się udanym życiem zawodowym i prywatnym. W 2024 roku Szczęsny, gdy usłyszał od Juventusu że klub nie zamierza na niego stawiać, postanowił zakończyć swoją karierę, jednak szybko wrócił do gry - do powrotu przekonała go oferta Barcelony, aby ten zastąpił kontuzjowanego ter Stegena. Szczęsny dołączył do zespołu Roberta Lewandowskiego i zdobył z nim Puchar, Superpuchar oraz mistrzostwo Hiszpanii, a obecnie przygotowuje się do kolejnego sezonu w barwach „Blaugrany”. W życiu prywatnym natomiast od ponad 10 lat jest w związku z Mariną Łuczenko, którą poślubił w 2016 roku, a para doczekała się dwójki dzieci: syna Liama oraz córki Noelii. Marina cały czas spełnia się jako piosenkarka, a jej utwory cieszą się dużą popularnością. Niedawno żona Wojciecha Szczęsnego pochwaliła się kolejną piosenką.

Oficjalnie: Wojciech Szczęsny nie został zarejestrowany. Polski bramkarz poza kadrą Barcelony!

Niedługo po premierze utworu „To co czuję” Marina Łuczenko-Szczęsna pojawiła się w programie „Dzień Dobry TVN” i to właśnie nim pochwaliła się w występie na żywo. Na reakcję bliskich nie trzeba było długo czekać – występ Mariny skomentowała jej teściowa, czyli mama Wojciecha Szczęsnego. Kobieta nie mogła się nachwalić swojej synowej. – Kochana, Twoja piosenka jest przepiękna, a w wywiadzie byłaś naturalna i pełna uroku. Mam najzdolniejszą synową – napisała Alicja Szczęsna na swoim profilu na Instagramie.

Żona Wojciecha Szczęsnego wydała chwytający za serce hit! To prawdziwy wyciskacz łez

Wpis mamy Wojciecha Szczęsnego tylko potwierdza to, że kobiety pozostają w świetnych relacjach, co na pewno cieszy też samego Szczęsnego. Jest to dla niego ważne ponieważ bramkarz Barcelony kontakty utrzymuje przede wszystkim z właśnie z matką – z ojcem, Maciejem Szczęsnym (byłym bramkarzem reprezentacji Polski) od lat jest pokłócony i panowie nie rozmawiają ze sobą. Niewiele też wskazuje na to, by miało się to w najbliższym czasie zmienić.