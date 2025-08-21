Marcin Różalski był ministrantem. Nie uwierzysz, dlaczego wyrzucili go ze służby w kościele!

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-08-21 18:17

Marcin "Różal" Różalski to jedna z legend polskich sportów walki, a jego życie to gotowy scenariusz na film. W nim z pewnością nie zabrakłoby wątku, gdy w dzieciństwie był ministrantem, choć w dorosłym życiu deklaruje się jako... satanista. Co się stało, że "Różala" wyrzucono ze służby w kościele? Aż trudno w to uwierzyć!

Marcin Różalski

Autor: Piotr Lampkowski/Super Express Marcin Różalski

W październiku zeszłego roku Marcin Różalski oficjalnie zakończył karierę po pasjonującej walce na zasadach K-1 z Mariuszem Wachem. W lipcu zaskoczył wszystkich informacją o nadchodzącej walce ze znanym z GROMDY Łukaszem "GOAT" Parobcem. Od tamtej pory nie pojawiły się jednak żadne konkrety, a "Różal" pozostaje na sportowej emeryturze. W trakcie bogatej kariery 47-latek był między innymi mistrzem KSW w wadze ciężkiej i mistrzem świata K-1 w dwóch organizacjach. Swoją barwną postacią przyciągnął do sportów walki wielu kibiców, a charakterek pokazywał już w dzieciństwie.

Marcin Różalski
10 zdjęć

"Różal" był ministrantem. Wyrzucili go za potajemne picie wina mszalnego!

Kilka lat temu Różalski zaskoczył wszystkich, gdy zdradził, że w dzieciństwie był... ministrantem. Dokładnie w 2018 roku w programie Kuby Wojewódzkiego. Wtedy otwarcie określał się już jako satanista, a pomocnikiem księdza za młodu nie był ze względu na wiarę.

Zawsze chciałem być kimś, ale nigdy nie chciałem być jak nikt. Dążyłem zawsze do bycia osobnikiem alfa. Mając sześć lat, chciałem nim być. Chciałem gdzieś z kimś konkurować o wszystko. Chodząc do szkoły podstawowej, mój kolega był ministrantem. To była druga klasa podstawówki, była komunia i on stał przy ołtarzu przy księdzu, a ja jednak byłem gorszy od niego, bo stałem gdzieś tam na kościele. Powiedziałem: „Nie, k***a, też chcę tam być” i dlatego poszedłem na ministranta - zdradził wtedy "Różal".

Jego przygoda zakończyła się jednak pewnym skandalem.

Wyrzucili mnie za picie wina - wyznał brutalnie szczerze późniejszy mistrz kickboxingu. I tak nie chciał nigdy zostać księdzem.

