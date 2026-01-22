Ministerstwo Edukacji wydało komunikat ws. szkoły 15-letniej Darii Hładyr. Placówka komentuje sprawę

MEN wydało komunikat ws. TE Vizja po głośnym materiale Onetu

Przypomnijmy, że w październiku tego roku, po tym jak Daria Hładyr wdała się w konflikt z inną uczennicą, zaczęło się nękanie córki siatkarza Jurija Hładyra. Sprawę nagłośniono jednak dopiero teraz dzięki „Przeglądowi Sportowemu Onet”, który ujawnił nagranie, jakie otrzymała Daria, w którym grupa nastolatków obrzydliwie ją obraża. Sprawa szybko stała się bardzo głośna, aż dotarła nawet na najwyższe szczeble władzy zarówno w Polsce, jak i Ukrainie. – Szkoda, że wciąż musimy wracać do przypadków haniebnego traktowania Ukraińców w Polsce. Ale takie podejście, jak w przypadku Darii, jest absolutnie nie do przyjęcia – powiedział Andrij Sybiha, Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, który przy tym podziękował swojemu polskiemu odpowiednikowi, Radosławowi Sikorskiemu, który zapewnił go o pełnym zaangażowaniu polskiej strony w tę sprawę.

Sprawa budziła wiele emocji m.in. dlatego że, jak podawał "Przegląd Sportowy Onet", wobec Darii wszczęto "postępowanie w sprawie wydania decyzji w sprawie skreślenia uczennicy". To jednak później zostało zawieszone i 15-latka nieprzerwanie uczęszczała na zajęcia. Spornych kwestii na linii szkoła-rodzina Darii jest więcej - placówka utrzymuje, że sytuacja miała miejsce poza szkołą i zajęciami lekcyjnymi, z czym nie zgadza się przedstawiciel rodziny Hładyrów, o czym więcej TUTAJ. Cała sytuacja była na tyle głośna, że po publikacjach "Przeglądu Sportowego Onet" Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat ws. szkoły Darii.

– MEN informuje, że w sprawie liceum niepublicznego prowadzonego przez TE Vizja, w której miało dojść do przemocy rówieśniczej, toczy się rozbudowane postępowanie kontrolne prowadzone przez kuratorium oświaty. Wydano 20 zaleceń, których wdrożenie będzie poddane dodatkowej weryfikacji. Jednocześnie monitorowana jest kwestia legalności wydania decyzji o wykreśleniu uczennicy ze szkoły. MEN przypomina, że każda szkoła, publiczna lub niepubliczna, ma szczególną odpowiedzialność za dobro i bezpieczeństwo swoich uczniów i uczennic, a każdy przypadek agresji powinien być traktowany z należytą uwagą i ze wsparciem dla ofiary przemocy. Dobro dziecka jest zawsze priorytetem – czytamy w komunikacie. Jak podkreśla jednak sama placówka, postępowanie kontrolne wspomniane w komunikacie zostało podjęte przed publikacjami "Przeglądu Sportowego Onet" i nie dotyczyło sprawy Darii Hładyr. Poniżej prezentujemy stanowisko TE Vizja na temat całej sprawy.

STANOWISKO TE VIZJA

Informujemy, że – wbrew nieprawdziwym doniesieniom medialnym – Uczennica Daria Gladyr w sposób nieprzerwany kontynuuje naukę w TE VIZJA. Zależy nam, aby wszyscy uczniowie czuli się w przestrzeni szkolnej bezpieczni i byli objęci wsparciem grona pedagogicznego i zespołu psychologów.

Zwracamy uwagę, na kluczowe fakty dotyczące wskazanej kwestii:

Uczennica nigdy nie była skreślona z listy Uczniów.

Opisywana sytuacja była jednorazowa i dotyczyła terenu pozaszkolnego oraz sfery prywatnej korespondencji. Jako placówka edukacyjna nie mamy możliwości interwencji ani kontroli w takich sferach. To szersze wyzwanie współczesnej edukacji: znaczna część interakcji rówieśniczych przeniosła się do internetu, poza bezpośredni nadzór szkoły i poza możliwości technicznej kontroli prywatnej korespondencji. Dlatego kluczowe są jasne zasady, szybkie kanały zgłoszeń, współpraca z rodzicami oraz działania wychowawcze i profilaktyczne, które szkoła konsekwentnie prowadzi.

Opisywana sytuacja dotyczyła kwestii relacji rówieśniczych, w żadnym razie nie miała związku z kwestiami narodowościowymi.

Mimo to podjęliśmy natychmiastowe działania, które objęły:

Wyjaśnienie sprawy Ścisłą współpracę ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w sprawę oraz ich rodzinami. Natychmiastowe podjęcie działań wspierających przez zespół psychologiczno-pedagogiczny na rzecz Uczennicy, Klasy, Rodziców, a także wszystkich pozostałych Uczniów w placówce edukacyjnej. Przygotowanie i realizacja pakietu działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych. Analiza i wprowadzenie dodatkowych zasad w wewnętrznych procedurach w naszych placówkach edukacyjnych. Ścisłe kontakty z kuratorium, policją oraz instytucjami zaangażowanymi w omawianą kwestię – zgłoszenie sprawy, przedstawienie wyjaśnień i prezentacja podjętych działań, w tym także profilaktycznych i edukacyjnych.

Opisywana kwestia została wyjaśniona przez Uczniów i nie jest w żaden sposób kontynuowana. Uczennica pozostaje w dobrych relacjach z rówieśnikami.

Równolegle wzmacniamy program działań profilaktycznych i edukacyjnych, w tym w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i relacji rówieśniczych, aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać podobnym zachowaniom.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny przygotował specjalny zestaw działań, które są realizowane na rzecz Uczniów i Nauczycieli w całej Szkole – m. in. pokaz filmowy dla Uczniów – film o tematyce przeciwdziałania wykluczeniu, wspólna analiza skryptu na temat „Rozróżniania opinii od faktu i fakenewsa”, warsztaty na temat bezpieczeństwa i empatii, warsztaty na temat hejtu, dyżury specjalistów, indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem. Naszym celem jest budowa pozytywnych relacji rówieśniczych, wzmacnianie komunikacji oraz kreowanie jak najlepszych wzorców emocjonalnych.

Wierzymy, że dzięki zaangażowaniu całej kadry, zespołu psychologiczno-pedagogicznego, a także Uczniów i Rodziców będziemy wspólnie budować życzliwe relacje rówieśnicze, bazujące na wzajemnym wsparciu i życzliwości. Kultura dialogu i odpowiedzialna komunikacja są fundamentem zdrowych relacji rówieśniczych oraz dobrostanu całej społeczności szkolnej.