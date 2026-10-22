Miss Igrzysk Jutta Leerdam pokazała się w bikini! Jej wyrzeźbione pośladki wywołały sensację!

Jutta Leerdam, holenderska łyżwiarka szybka, zachwyciła zdjęciami z wakacji.

Uznana za najpiękniejszą uczestniczkę Igrzysk Mediolan-Cortina 2026 panczenistka zdobyła na nich złoto i srebro, bijąc rekord olimpijski.

Prywatnie zaręczona z celebrytą Jake'iem Paulem, budzi sensację w mediach społecznościowych.

Zobacz jej najnowsze, gorące fotki w bikini!

Jutta Leerdam, holenderska supergwiazda łyżwiarstwa szybkiego, po sukcesach na zimowych igrzyskach wypoczywa na kolejnych egzotycznych wypadach w rajskie tropiki. Oczywiście w towarzystwie jej narzeczonego Jake'a Paula. Znana z urody i charyzmy blondwłosa panczenistka właśnie podzieliła się z 6,2 mln obserwujących jej konto na Instagramie fanów zdjęciami z urlopu.

"Dzień w moim życiu na wyspie" - napisała.

Zdjęcia w Jutty Leerdam w bikini zachwyciły fanów, którzy pośpieszyli z komplementami

'Wyglądasz wspaniale!", "Królowa Jutta!", "Przepiękna kobieta", ""Zjawiskowa", "Jesteś perfekcyjna!", "Jak dorosnę, chcę być jak Jutta!" - to tylko kilka z wielu entuzjastycznych komentarzy zachwyconych fanów.

Jutta Leerdam to coś znacznie więcej niż tylko fenomen mediów społecznościowych. Największy moment w swojej karierze sportowej przeżyła na początku tego roku, kiedy zdobyła złoty medal na 1000 m na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie-Cortinie. Dołożyła do tego srebro na 500 m. Niedawno ogłosiła, że zawiesza karierę i w tym roku nie zobaczymy jej na lodowych torach.

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Jutta Leerdam od 2023 roku tworzy związek z youtuberem i bokserem Jake’em Paulem. Para poznała się online. Ich związek szybko stał się publiczny, a Paul oświadczył się łyżwiarce podczas romantycznej wycieczki na Saint Lucia w marcu 2025 roku. Zakochani planują ślub, który ma się odbyć w 2027 roku. Poniżej gorące zdjęcia pięknej Jutty.

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