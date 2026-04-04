Mówili o niej: "najpiękniejsza sportsmenka XXI wieku". Tak Sylwia Gruchała wygląda po czterdziestce

Sylwia Gruchała nazywana była "najpiękniejszą sportsmenką XXI wieku"

Sylwia Gruchała przez wiele lat reprezentowała Polskę na najważniejszych sportowych imprezach. Aż cztery razy brała udział w igrzyskach olimpijskich, z których przywiozła dwa medale. Mając zaledwie 18 lat, zdobyła srebrny medal we florecie drużynowym (podczas Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000), a cztery lata później - w Atenach - zgarnęła brązowy krążek w zawodach indywidualnych. Sylwia Gruchała wielokrotnie startowała także w mistrzostwach świata i Europy, z których przywiozła prawdziwy worek medali. Na MŚ słynąca z urody florecistka zgarnęła łącznie osiem krążków (dwa złote, cztery srebrne i dwa brązowe), a na ME - siedem, w tym aż pięć złotych! Na początku lat dwutysięcznych Sylwia Gruchała w Polsce nazywana była "najpiękniejszą sportsmenką XXI wieku". O urodzie zjawiskowej florecistki mówiło się wszędzie: na ławce w parku, podczas rodzinnych obiadów czy w trakcie kawowych przerw w pracy. Popularność Sylwia Gruchała zdobyła także w show-biznesie, biorąc udział m.in. w programie "Taniec z Gwiazdami" czy występując w gorącej sesji bez ubrań magazynu "CKM".

Sylwia Gruchała w innym wydaniu. "Zdecydowanie mniej sportowo niż zawsze"

Dziś Sylwia Gruchała jest po czterdziestce (w zeszłym roku skończyła 44 lata), ale nadal wygląda wspaniale, choć - nad czym ubolewają jej fani - rzadko pojawia się publicznie. Jej ostatnie zdjęcie zamieszczone na Instagramie pochodzi z 2024 roku. Florecistka prezentuje się na nim zjawiskowo. - Kolejne zdjęcie w nieco innym wydaniu, zdecydowanie mniej sportowo niż zawsze - tak brzmi podpis pod fotografią. Więcej zdjęć zarówno nowszych (już po czterdziestce), jak i starszych Sylwii Gruchały zobaczyć można w naszej galerii pod artykułem.

Odnośnie sesji w magazynie "CKM" po latach Sylwia Gruchała mówiła, że nie była dumna z tego, że zdecydowała się wziąć w niej udział. Na pewno jednak zyskał jej portfel. - Sama negocjowałam z "CKM-em" i wywalczyłam najwyższą, jak na tamte czasy, gażę za sesję w bikini. Na pewno było to więcej niż dostałam od państwa za brązowy medal igrzysk w Atenach - wyznała florecistka w rozmowie z Weszło.

