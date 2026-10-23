Najpiękniejsza tenisistka wszechczasów w operze. Elegancja i zmysłowość Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard jak nikt potrafi rozgrzać fanów tenisa, mimo że zakończyła już karierę sportową. Kanadyjka ostatni raz na korcie grała podczas turnieju WTA 1000 w Montrealu w 2025 roku. Już przed startem tych rozgrywek zawodniczka ogłosiła, że to ostatni jej turniej w karierze. Ostatnim meczem okazało się spotkanie drugiej rundy, w którym Eugenie Bouchard przegrała ze Belindą Bencic ze Szwajcarii 2:6, 6:3, 4:6. Największym sukcesem w karierze kanadyjskiej tenisistki był awans do finału Wimbledonu 2014. Najwyżej w rankingu WTA Bouchard klasyfikowana była na 5. miejscu. Niezależnie od sportowej formy kibice zawsze podziwiali urodę Genie. Do dziś wiele osób twierdzi, że to najpiękniejsza tenisistka wszechczasów. Po zobaczeniu zdjęć byłej piątej rakiety świata z opery najpewniej tylko utwierdzą się oni w swoim przekonaniu. Eugene Bouchard ubrała się stosownie do miejsca. Jej sporo odkrywająca suknia była szczytem elegancji połączonej z oryginalnością i zmysłowością. W galerii pokazujemy zjawiskowe zdjęcia byłej finalistki Wimbledonu z opery, a także jej fotografie z innych miejsc.

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Eugene Bouchard rozpala zmysły na zdjęciach

Genie często zamieszcza w sieci swoje prywatne zdjęcia. Niedawno furorę zrobiły jej fotki w króciutkiej sukience ze skóry węża. Innym razem Eugenie Bouchard rozpaliła zmysły fanów, pokazując się bez stanika. Najnowsze zdjęcia z opery oczywiście mają zupełnie inny wymiar. Jedno jednak jest pewne - była tenisistka wygląda na nich olśniewająco. Ludzi na widok Genie zamurowało!

Piękna, cudowna, glamour, po prostu oszałamiająca

- komentowali internauci pod postem z "operowymi" zdjęciami Bouchard.

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