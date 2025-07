Nie prywatny odrzutowiec, a rejsowy lot. Iga Świątek zaskoczyła pasażerów samolotu z Londynu

Iga Świątek jest już w Polsce. Po zwycięstwie w Wimbledonie wróciła do kraju w poniedziałek, 14 lipca. Zrobiła to bez fajerwerków - zamiast prywatnego odrzutowca postawiła na rejsowy lot z Londynu do Warszawy. Podróż z mistrzynią Wimbledonu zaskoczyła jej współpasażerów, którzy zapamiętają te chwile do końca życia.

i Autor: ANDRZEJ LANGE / SE / EAST NEWS Iga Świątek