Nie żyje mama Przemysława Babiarza. Specjalne wydarzenie religijne na dzień przed pogrzebem

Nie żyje mama Przemysława Babiarza. W zeszłym roku zmarła żona słynnego komentatora TVP

Przemysław Babiarz ostatnie lata ma wyjątkowo trudne. W zeszłym roku legendarnemu komentatorowi TVP zmarła ukochana żona - Marzena Babiarz, która przed śmiercią ciężko chorowała. Teraz na dziennikarza spadł kolejny cios - w wieku 93 lat odeszła jego mama - Anna Babiarz, o czym informował prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.

Przemysław Babiarz pierwszy raz po śmierci żony. Tak przeżywa żałobę! Wzruszające słowa

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Anny Babiarz, ukochanej Mamy Pana Przemysława Babiarza – wybitnego dziennikarza, komentatora sportowego oraz Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. W imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Przemyśla, składam Panu Przemysławowi oraz całej pogrążonej w żałobie Rodzinie najszczersze kondolencje, wyrazy głębokiego współczucia oraz duchowego wsparcia w tych niezwykle bolesnych chwilach. Łączymy się z Państwem w bólu i modlitwie

- napisał prezydent, a jego słowa cytuje oficjalny profil miasta Przemyśl na Facebooku. Znamy już szczegóły pogrzebu mamy Przemysława Babiarza. Uroczystości związane z jej ostatnim pożganiem rozpoczną się dzień przed pogrzebem. Informacje przekazał w mediach społecznościowych HADES Dom Pogrzebowy Przemyśl Grabowscy.

Galeria: Przemysław Babiarz, śmierć zabrała miłość jego życia. Nie żyje żona prezentera

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Pogrzeb mamy Przemysława Babiarza i różaniec

Jak czytamy na profilu domu, sam pogrzeb Anny Babiarz będzie miał miejsce 10 października 2026 roku. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30 od modlitwy różańcowej w Kościele NMP Nieustającej Pomocy - Błonie w Przemyślu. Pół godziny później zacznie się żałobna msza święta, a po niej zmarła zostanie przewieziona do grobu rodzinnego na Cmentarzu Głównym w Przemyślu. Dzień przed pogrzebem mamy Przemysława Babiarza odbędzie się specjalne wydarzenie religijne - odmówiony zostanie różaniec. Modlitwę zaplanowano na 9 października na godz. 19.00 w kaplicy domu pogrzebowego.