Nielegalni imigranci uderzyli w mistrza świata z PSG! Sprawa trafiła do sądu

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-01-22 10:45

Szokujące wieści z Francji. Piłkarz PSG i francuski mistrz świata Lucas Hernandez oraz jego żona Victoria Triay zostali oskarżeni przez nielegalnych imigrantów z Kolumbii o wyzysk! Hernandez i jego żona wydali już oświadczenie, w którym potwierdzili, że prowadzone są wobec nich "czynności prawne".

Lucas Hernandez

i

Autor: Hussein Sayed/ Associated Press Lucas Hernandez z trofeum

Piłkarz Paris Saint-Germain Lucas Hernandez oraz jego żona Victoria Triay zostali oskarżeni przez kolumbijską rodzinę o nielegalne sprowadzenie ich do Francji oraz o jej wyzyskiwanie na terenie swojej posiadłości w aglomeracji Paryża. W przekazanym w środę (21 stycznia) na profilu piłkarza w sieci X oświadczeniu Hernandez i jego żona potwierdzili, że prowadzone są wobec nich czynności „prawne”. Zaprzeczyli jednak, aby mieli dopuścić się przestępstwa.

Robert Lewandowski czekał na to 287 dni! Nie do wiary, co wyprawia w Lidze Mistrzów

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich?
Pytanie 1 z 17
Jak nazywa się ten piłkarz?

Lucas Hernandez z PSG i jego żona Victoria oskarżeni przez nielegalnych imigrantów

"Sprawa ta jest aktualnie rozpatrywana w ramach odpowiednich procedur prawnych, gdzie liczą się fakty, a nie historie krążące w mediach społecznościowych" – przekazało małżeństwo, dodając, że „oskarżenia są dla nich bardzo bolesne”.

Hernandez i jego żona napisali, że ich celem była pomoc innym, dlatego „otworzyli swój dom i życie ludziom, którzy przedstawiali się jako przyjaciele”. Zaznaczyli, że mieli od Kolumbijczyków zapewnienie, że ci „są w trakcie regulowania swojej sytuacji prawnej” we Francji.

6-latka straciła całą rodzinę w katastrofie kolejowej w Hiszpanii. Byli na meczu Realu Madryt, ogromna tragedia

"Nigdy nie działaliśmy, kierując się złymi intencjami ani pogardą dla prawa. Zachowywaliśmy się jak ludzie, którzy boleśnie przekonali się, że współczucie można wykorzystać" – napisali w oświadczeniu.

Zgodnie z doniesieniami kolumbijskich i francuskich mediów, Hernandez i jego żona zostali oskarżeni przez imigrantów o handel ludźmi i pracę na czarno w okresie pomiędzy wrześniem 2024 r. a listopadem 2025 r. W pozwie Kolumbijczycy napisali, że mieli paść ofiarą wykorzystywania do długotrwałej pracy, nie posiadając zezwolenia na pobyt.

Według pozwu pięcioosobowa rodzina z Kolumbii miała pracować dla piłkarza i jego żony w charakterze ochroniarzy, sprzątaczek, kucharzy i opiekunów dzieci, często przez 24 godziny na dobę. Wynagrodzenie miało być im wypłacane w gotówce w wysokości 500-3000 euro bez wystawiania dokumentów i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Slavia Praga - FC Barcelona: Samobójczy gol Roberta Lewandowskiego! Ale pech

29-letni Lucas Hernandez od 2018 r. jest zawodnikiem reprezentacji narodowej Francji, z którą w tymże roku triumfował w mundialu. Obrońca PSG w przeszłości bronił barw Atletico Madryt i Bayernu Monachium.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIŁKA NOŻNA
IMIGRANCI
FRANCJA
PSG