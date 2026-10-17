Obfity biust słynnej golfistki prawie wyskoczył z kostiumu na Halloween! Widać niemal wszystko!

Willy Wonka w gorącej wersji. Dekolt kradnie całe show

Paige Spiranac przyzwyczaiła już swoich fanów do odważnych i pomysłowych sesji zdjęciowych. Tym razem postanowiła wcielić się w postać Willy'ego Wonki, ekscentrycznego właściciela fabryki czekolady. Jej wersja słynnego bohatera jest jednak znacznie bardziej kusząca od oryginału. Influencerka zapozowała w fioletowym płaszczu, spod którego wystawał mocno wydekoltowany top, eksponujący jej pełne piersi.

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Na zdjęciach towarzyszyli jej znajomi przebrani za Umpa-Lumpasów. Jak zapowiedziała sama gwiazda, cała sesja jest jedynie zapowiedzią większego projektu, który wkrótce ukaże się w sieci.

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Od profesjonalnej golfistki do królowej internetu

Choć dziś Paige Spiranac znana jest głównie z działalności w mediach społecznościowych, jej kariera zaczynała się na polach golfowych. Jako młoda zawodniczka odnosiła sukcesy w juniorskich turniejach i grała w uniwersyteckiej lidze NCAA. Mimo talentu, nie udało jej się przebić do zawodowej ligi LPGA. Zamiast tego postawiła na budowanie swojej marki w internecie, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

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Dziś jej profil na Instagramie śledzi blisko 4 miliony osób, a magazyn "Maxim" w 2022 roku okrzyknął ją "najseksowniejszą kobietą świata". Spiranac, mimo że często spotyka się z krytyką za " seksualizowanie golfa", konsekwentnie idzie własną drogą.

- Czuję się komfortowo w tym, co noszę i chcę pokazać, że można być silną i kobiecą jednocześnie - wielokrotnie podkreślała w wywiadach Spiranac.

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