ONZ apeluje o wykluczenie Izraela z piłki nożnej! Póki co UEFA wstrzymuje się z decyzją

ONZ chce wykluczenia Izraela z FIFA i UEFA!

W obliczu kolejnych zbrodni dokonywanych przez Izrael w Gazie, a do tego dokonywanego przez ten kraj ostrzału innych państw, coraz więcej mówiło się o wykluczeniu izraelskich reprezentacji i klubów z rywalizacji międzynarodowej, jak ma to miejsce w przypadku Rosji. Mocno lobbować za tym miał Katar, który był celem jednego z precyzyjnych ostrzałów ze strony Izraela. Choć oczywiście Katar nie należy do struktur UEFA, to ma tam mocne wpływy i pracował nad tym, by europejska federacja w końcu wykluczyła Izrael za popełniane przez niego zbrodnie przeciwko ludności cywilnej. Niestety, wszystko wskazuje na to, że póki co Izrael się wybronił z tej sytuacji.

Domagają się wykluczenia Izraela z UEFA i FIFA! Wielkie bilbordy zawisły na Times Square

ONZ, który oskarża Izrael o popełnianie zbrodni wojennych przeciwko cywilom w Gazie (według obecnych wyliczeń Izrael zabił ponad 65 tys. Palestyńczyków, w tym kobiet i dzieci, choć ta liczba może być zdecydowanie wyższa) i nawołuje, by wykluczyć ten kraj z międzynarodowej rywalizacji sportowej, w tym z piłki nożnej. Organizacja Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem ekspertów wystosowała apel do FIFA i UEFA o zawieszenie Izraela. – Organizacje sportowe nie mogą przymykać oczu na poważne naruszenia praw człowieka, zwłaszcza gdy ich platformy służą do normalizacji niesprawiedliwości – czytamy w apelu. – Jesteśmy przekonani, że bojkot musi być skierowany do Państwa Izrael, a nie do poszczególnych zawodników. Zawsze twierdziliśmy, że jednostki nie mogą ponosić konsekwencji decyzji podejmowanych przez ich rząd, dlatego nie powinno się dyskryminować ani nakładać sankcji na poszczególnych zawodników ze względu na ich pochodzenie czy narodowość – podkreślono.

Zbigniew Boniek z poruszającym wpisem. Chce mu się płakać! "Jak można to tolerować?"

W apelu znalazło się odniesienie do sytuacji z przeszłości, takie jak zawieszenie Rosji po napaści na Ukrainę. – Reprezentacje państw, które dopuszczają się masowych naruszeń praw człowieka, ich drużyny narodowe, mogą i powinny zostać zawieszone, tak jak miało to miejsce w przeszłości (...) Po raz kolejny apelujemy do FIFA o zaprzestanie legitymizacji sytuacji wynikającej z bezprawnej obecności Izraela na okupowanych terytoriach palestyńskich. Istnieje prawny i moralny nakaz podjęcia wszelkich możliwych działań w celu natychmiastowego zakończenia ludobójstwa w Strefie Gazy – zakończono oświadczenie.

Polska – Izrael: Protest przed katowickim Spodkiem. Krwawe transparenty

Izrael póki co świętuje. Katar nie przekonał UEFA

Niestety, póki co UEFA takiego kroku nie podjęła, a izraelskie media odtrąbiły triumf. – Po tygodniach napięcia przed debatą na temat ewentualnego wykluczenia Izraela z UEFA, wywołanego presją ze strony Kataru, Izrael może odetchnąć z ulgą. Na razie uniknął wykluczenia z europejskich rozgrywek (…) – czytamy na portalu Israel Hayom. Izrael został wsparty przez część innych federacji, a nawet... władze amerykańskie. – Ich wysiłki sprawiły, że wydalenie Izraela nie jest obecnie przedmiotem zainteresowania UEFA. Zaangażowani byli również przedstawiciele władz amerykańskich, którzy naciskali na przywódców UEFA, aby nie naruszali status quo – dodano.

Jan Tomaszewski grzmi okrutnie w sprawie transparentu kibiców Maccabi Hajfa. Żąda drakońskiej kary, to by Izraelczyków bardzo zabolało

Dawid Tomala szczerze o złotym medalu, depresji i Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Serwis wstrzymuje się jednak z przesadnym świętowaniem. – Niemniej jednak groźba wykluczenia może pojawić się ponownie w każdej chwili, w zależności od decyzji UEFA. Izrael może i wygrał tę bitwę, ale walka o jego miejsce w międzynarodowej piłce nożnej jest daleka od zakończenia – napisano. Na koniec odniesiono się też do apelu ONZ, o którym napisaliśmy wcześniej. Autor artykułu wspomniał, że organizacja ta nie jest formalnie powiązana z piłką nożną, niejako bagatelizując nawoływania ONZ do zawieszenia Izraela.