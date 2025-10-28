Piękna i zjawiskowa mistrzyni UFC! Mackenzie Dern idzie w ślady Joanny Jędrzejczyk [ZDJĘCIA]

Mackenzie Dern została nową mistrzynią organizacji UFC

Amerykanka po brutalnym pojedynku pokonała Virnę Jandirobę przez jednogłośną decyzję sędziów

Wielu fanów nie ukrywa zachwytu nad urodą Dern

UFC: Piękna Mackenzie Dern nową mistrzynią. Idzie w ślady Jędrzejczyk

Mackenzie Dern została nową mistrzynią UFC w kategorii słomkowej po brutalnej walce z Virną Jandirobą. 32-letnia Amerykanka, znana z połączenia urody i nieustępliwości, świętowała zdobycie pasa z pokiereszowaną twarzą, ale też z ogromną radością. „Chcę pokonywać czołowe zawodniczki, bo sama jestem obecnie najlepsza” – ogłosiła po walce, dołączając do elitarnego grona mistrzyń, w którym wcześniej była m.in. Joanna Jędrzejczyk.

Dern jest ulubienicą wielu fanów, którzy podziwiają nie tylko jej efektowny styl, ale także wyszukaną urodę. W klatce udowodniła, że jest nie tylko piękna, ale i niezwykle brutalna i wytrzymała. Nawałnica ciosów z obu stron skończyła się licznymi zniszczeniami na twarzy.

Wzruszona Dern gotowa bić się z każdym!

Po wygranej Amerykanka świętowała triumf ze łzami w oczach nie tylko z zespołem, ale także z najbliższymi. - Zmierzę się, z kim zechcą! Będziemy gotowi. Chcę pokonywać czołowe zawodniczki, bo sama jestem obecnie najlepsza - mówiła po pojedynku, wskazując m.in. na Tatianę Suarez czy byłą mistrzynię Weili Zhang.

W przeszłości mistrzynią kategorii słomkowej była Joanna Jędrzejczyk, która obroniła pas aż 5 razy - najwięcej w historii. Dern zapisała się w historii, zostając dziewiątą mistrzynią po takich tuzach jak też Carla Esparza, Jessica Andrade czy Rose Namajunas.