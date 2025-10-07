Piotr Zieliński jak polski anioł. Kadrowicze z pompą zajechali na zgrupowanie. Jak rasowi celebryci

Zgrupowanie reprezentacji Polski. Piotr Zieliński zaskoczył stylówką

Piłkarskie mistrzostwa świata coraz bliżej. Eliminacje wchodzą w decydującą fazę. Reprezentacja Polski już w niedzielę, 12 października, zagra wyjazdowy mecz z Litwą. Trzy dni wcześniej - w czwartek, 9 października - nasi kadrowicze zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Nową Zelandią. Początek obu meczów zaplanowany jest na 20.45. Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpoczęło się w poniedziałek. Piłkarze zajechali do Katowic, gdzie czekali na nich łowcy autografów. Robert Lewandowski do kraju przyleciał razem z Wojciechem Szczęsnym, który potem udał się na przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego o sobie. Wśród zawodników Biało-czerwonych jednak to nie "Lewy" się wyróżniał, tylko Piotr Zieliński. Piłkarz Interu Mediolan zaskoczył swoją stylówką.

Widać, że mieszkanie w stolicy mody, za którą uchodzi Mediolan, "Zielkowi" wyraźnie służy. Takiej kreacji bowiem nie miał żaden z naszych kadrowiczów. Piotr Zieliński prezentował się jak polski anioł. I to wersji retro. Pomocnik "Nerrazurri" i wicekapitan kadry postawił na jasne kolory, szczególnie na anielską biel. Najważniejszym punktem stylówki Piotra Zielińskiego była retro bluza reprezentacji Polski z czerwonymi paskami. Do tego doszła biała czapka z daszkiem, białe buty i spodnie w kolorze kremowym. Całość uzupełniał stylowy zegarek.

A jak prezentowali się inni piłkarze drużyny Jana Urbana? Kamil Grosicki postawił na praktyczny rozpinany sweter, Karol Świderski - na bluzę z kapturem i puchową kamizelkę, Krzysztof Piątek - na krótki płaszcz (tym razem bez oryginalnej torebki), a Kamil Grabara - na bluzę z kołnierzykiem. Zdjecia tych i innych zawodników prezentujemy w naszej galerii pod artykułem.

