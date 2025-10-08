Płaczemy po tym, co Kamil Grosicki zrobił w rocznicę ślubu! Najwyższy poziom romantyczności

Kamil Grosicki i jego żona Dominika świętują 14. rocznicę ślubu, dzieląc się wzruszającymi wyznaniami w mediach społecznościowych.

Ich miłość trwa już 15 lat, a Dominika jest nie tylko żoną, ale i największym wsparciem piłkarza, zawsze obecna na meczach i galach.

Poznaj historię ich związku i dowiedz się, jak para planuje przyszłość po zakończeniu kariery przez "Grosika"!

To wyjątkowy dzień dla rodziny Grosickich. Jeden z liderów Pogoni Szczecin i legenda kadry narodowej, Kamil Grosicki, obchodzi 14. rocznicę ślubu ze swoją ukochaną żoną Dominiką. Z tej okazji piłkarz opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie, które opatrzył wzruszającym podpisem: "Miłość mojego życia". Para od lat tworzy jeden z najbardziej zgranych duetów w polskim sporcie, a piękna Dominika jest największym wsparciem gwiazdy reprezentacji Polski.

Podobne zdjęcie pojawiło się również na profilu Dominiki Grosickiej. Reprezentant Polski nie omieszkał skomentować jej wpisu, dodając od siebie jeszcze piękniejsze słowa. "Moja najpiękniejsza miłość. Ale najbardziej dziękuję za Maję" – napisał "Grosik", nawiązując do ich wspólnej córki. Te słowa pokazują, jak silna i piękna więź łączy jedną z najpopularniejszych par w polskim sporcie.

Kim jest Dominika Grosicka? To ona jest największym wsparciem "Grosika"

Historia ich miłości sięga już czternastu lat, a zwieńczeniem uczucia był ślub, który odbył się w Mostach pod Szczecinem. Od tamtej pory Dominika jest nie tylko żoną piłkarza, ale przede wszystkim jego największą fanką i opoką. Od lat jest stałą bywalczynią stadionów i gal, na których z dumą wspiera męża, a jej uroda i stylizacje regularnie przyciągają uwagę mediów.

Jej słowa, wypowiedziane niegdyś w rozmowie z „Super Expressem”, doskonale oddają naturę ich relacji, opartej na wzajemnym napędzaniu się do działania.

Kadrowicz jest motywacją i inspiracją dla żony

– Gdy Kamil odbierał statuetkę, to powiedział, że jest w dobrej formie fizycznej. I tak też jest. Strasznie się z tego cieszę. Jest też moją motywacją i inspiracją, że zawsze można wszystko, ale tylko trzeba chcieć – mówiła z dumą Dominika.

Takie podejście, oparte na wzajemnej motywacji, jest fundamentem, na którym zbudowali nie tylko udane życie prywatne, ale również wspierali swoje zawodowe ambicje.

Przyszłość po karierze? Grosiccy już o tym myślą

Mimo 37 lat na karku, Kamil Grosicki ani myśli o zawieszaniu butów na kołku i wciąż jest pierwszoplanową postacią Pogoni Szczecin. Jednak para rozsądnie podchodzi do przyszłości i już teraz snuje plany na czas, gdy "Grosik" zakończy profesjonalną grę. W jednym z wywiadów Dominika Grosicka uchyliła rąbka tajemnicy, jak widzą swoje życie po futbolu.

– Żyjemy chwilą, która jest teraz. Z boku mamy swój biznes, gdzieś układamy sobie przyszłe życie. Jak będzie zdrowie, to wszystko dalej sobie ogarniemy. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało po karierze. Mam nadzieję, że tak sobie zorganizujemy życie, że nie będziemy nudy – tłumaczyła.

W galerii prezentujemy zdjęcia Dominiki Grosickiej z różnych etapów życia

