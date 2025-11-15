Trwa dochodzenie w sprawie gróźb pod adresem Karola Nawrockiego

Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w związku z niepokojącym wpisem w mediach społecznościowych.

Obecność Nawrockiego na meczu w Warszawie została odnotowana m.in. na profilu „Łączy nas piłka”. Pod tym postem pojawił się jednak komentarz, w którym padły groźby wobec prezydenta.

Na profilu „Służby w akcji” ujawniono, że jeden z anonimowych internautów, posługujący się nazwą „bucc”, zamieścił wpis: „Do zobaczenia Karolku”, do którego dołączył zdjęcie mężczyzny siedzącego w samochodzie, trzymającego pistolet.

Choć wpis został szybko usunięty, a konto zlikwidowane, w sieci nadal można znaleźć zrzuty ekranu dokumentujące te groźby.

Oświadczenie policji

Sprawą zajął się policja. „Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu wiadomości dotyczących wpisu na platformie X podjęła działania wyjaśniające. Dochodzenie jest nadal w toku. Co do wykorzystanego zdjęcia – fotografia była wcześniej publikowana w zupełnie innym kontekście na innych stronach i w mediach społecznościowych” – czytamy w oświadczeniu, co może sugerować, że zdjęcie było zwykłym (lecz bardzo nieudanym) żartem.

