Policja reaguje na śmiertelne groźby przed meczem Polska – Holandia. Karol Nawrocki był w niebezpieczeństwie?

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-11-15 16:01

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na meczu Polska – Holandia (1:1) na PGE Narodowym. Kiedy kibice go dostrzegli na trybunach, zaczęli skandować jego nazwisko. Tymczasem policja wydała komunikat w sprawie gróźb skierowanych do głowy państwa.

Karol Nawrocki

i

Autor: Paweł Kibitlewski/Super Express, x.com/ X (Twitter)

Trwa dochodzenie w sprawie gróźb pod adresem Karola Nawrockiego

Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w związku z niepokojącym wpisem w mediach społecznościowych.

Obecność Nawrockiego na meczu w Warszawie została odnotowana m.in. na profilu „Łączy nas piłka”. Pod tym postem pojawił się jednak komentarz, w którym padły groźby wobec prezydenta.

Na profilu „Służby w akcji” ujawniono, że jeden z anonimowych internautów, posługujący się nazwą „bucc”, zamieścił wpis: „Do zobaczenia Karolku”, do którego dołączył zdjęcie mężczyzny siedzącego w samochodzie, trzymającego pistolet.

Choć wpis został szybko usunięty, a konto zlikwidowane, w sieci nadal można znaleźć zrzuty ekranu dokumentujące te groźby.

Karol Nawrocki na meczu Polska - Holandia
58 zdjęć

Oświadczenie policji

Sprawą zajął się policja. „Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu wiadomości dotyczących wpisu na platformie X podjęła działania wyjaśniające. Dochodzenie jest nadal w toku. Co do wykorzystanego zdjęcia – fotografia była wcześniej publikowana w zupełnie innym kontekście na innych stronach i w mediach społecznościowych” – czytamy w oświadczeniu, co może sugerować, że zdjęcie było zwykłym (lecz bardzo nieudanym) żartem.

PREZYDENT
KAROL NAWROCKI
POLSKA - HOLANDIA