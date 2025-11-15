Rozczula to, jaki transparent chłopiec przytaszczył na mecz Polska - Holandia. Absolutnie piękne!

Mecz Polska-Holandia zakończył się remisem 1:1, a kibice, z wyjątkiem incydentów z racami i obrażaniem Donalda Tuska, nie zawiedli.

Uwagę przykuł transparent młodego kibica, który wyraził marzenie o zdobyciu koszulki Piotra Zielińskiego.

Na transparencie chłopiec napisał, że chce koszulkę Zielińskiego, by mieć odrobinę jego magii na sobie, oraz dodał, że sam jest piłkarzem.

Transparent wyróżniał się warstwą artystyczną, zawierając kolorowy rysunek koszulki Zielińskiego.

To był dobry wieczór dla naszej kadry. W piątek, 14 listopada, Polska dzielnie walczyli z wielką Holandią, długimi momentami będąc lepszą drużyną. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. Gola dla naszej reprezentacji po świetnym zagraniu Roberta Lewandowskiego strzelił Jakub Kamiński. Wynik - biorąc pod uwagę grę Biało-czerwonych wywołał lekki niedosyt. Podczas meczu Polska - Holandia nie zawiedli piłkarze i nie zawiedli kibicie (poza tymi którzy rzucali na boisko race i tymi, którzy obrażali Donalda Tuska). Na uwagę zwracają transparenty, które mieli ze sobą fani reprezentacji Polski. Nasz wzrok przykuł szczególnie jeden, który przytaszczył ze sobą pewien chłopiec. Bohaterem transparentu był Piotr Zieliński.

Napis, który widzimy na kartonie wyjątkowo rozczula. Wynika z niego, że marzeniem dziecka jest zdobycie koszulki pomocnika Interu Mediolan i reprezentacji Polski.

Magia na boisku! Chcę jego koszulkę, by mieć odrobinę tej magii na sobie!

- czytamy na transparencie. Chłopiec dodał jeszcze, że sam jest piłkarzem. Może rośnie nam następca Piotra Zielińskiego... Napis napisem, ale nie sposób nie zauważyć warstwy artystycznej na transparencie. Widzimy różne kolory i przede wszystkim piękny rysunek koszulki "Ziela", o której marzy chłopiec. W naszej galerii zamieszczonej pod artykułem prezentujemy także inne transparenty, które pojawiły się na trybunach podczas meczu Polska - Holandia. Warto dodać, że wśród widzów znalazło się wielu notabli, w tym sam prezydent RP - Karol Nawrocki, który spotkanie oglądał m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy.

