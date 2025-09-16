Na gali Gromda 22 aż trzy pojedynki zakończyły się w dodatkowej nielimitowanej czasowo piątej rundzie. Dogrywka potrzebna była do rozstrzygnięcia walki wieczoru (Patryk "Chacia" Chacia wygrał z Sebastianem "Scarfacem" Skiermańskim) oraz dwóch batalii w turnieju Nitro, czyli zmagań zawodników do 80 kg.

W pierwszej z nich Maciej "Luta" Grzegorzewski pokonał Dominik "Suchego" Sucheckiego, a w drugiej Ziomek okazał się lepszy od Kiwiora. W obu przypadkach kibice byli świadkami naprawdę krwawych, brutalnych i niezwykle zaciętych starć. Wiele wskazuje na to, że zwycięzcy czyli "Luta" i "Ziomuś" wkrótce powinni powalczyć o pas mistrza Gromdy we wspomnianej wersji Nitro.

Dużą chrapkę na pas miał także Kiwior, ale na razie marzenia te musi odłożyć w czasie. "Kiwi" nie dość, że przegrał z "Ziomusiem", to jeszcze doznał poważnych obrażeń. Na tyle poważnych, że niezbędna będzie operacja.

- Jestem w szpitalu. W pierwszej rundzie rywal połamał mi żebra i do piątej odsłony walczyłem na adrenalinie, a poza tym już przed walką miałem problemy z przepukliną. Czekam też aż odma się zmniejszy, a w środę przejdę operację ręki. Jest mi przykro z powodu wyniku, ale jak zwykle walczyłem do końca. Sędzia przerwał pojedynek, zrobiłem tyle ile mogłem, jednak dałem z siebie 100 procent, a nawet więcej. Razem z "Ziomusiem" zrobiliśmy świetne widowisko, dziękuję mu za twardy bój, a ja obiecuję, że wrócę silniejszy - powiedział nam Kiwior.

Jak Kiwior wygląda kilka dni po walce zobaczycie w naszej galerii na samej górze tego artykułu. Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia!

