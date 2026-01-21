Przed igrzyskami Adam Małysz idzie na całość. Zgoli legendarnego wąsa! Jeden warunek

Już 6 lutego oficjalnie rozpoczną się 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Emocje przed najważniejszą zimową imprezą czterolecia narastają, ale nie tylko ze względu na kalendarz. Wyniki Polaków przed igrzyskami pozwalają wierzyć, że we Włoszech nasza reprezentacja będzie się liczyć w walce o medale. I to niekoniecznie w skokach narciarskich, które w XXI wieku przynosiły nam najwięcej radości. W ostatnich tygodniach formą imponują m.in. snowboardzistka Aleksandra Król-Walas i narciarka alpejska Maryna Gąsienica-Daniel. I to właśnie ta druga sprawiła, że na szali znalazł się legendarny wąs Adama Małysza!

Wąs był znakiem rozpoznawczym legendarnego "Orła z Wisły" przez całą karierę i nie zmieniło się to także później. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyjął jednak nietypowy zakład przed zbliżającymi się igrzyskami, a o szczegółach poinformował Mateusz Ligęza z Radia Zet.

- Jeśli Maryna Gąsienica-Daniel zdobędzie medal na igrzyskach, zgolę brodę i wąsa. Taki jest zakład! - zdradził Małysz na środowej konferencji dotyczącej ZIO w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Najlepsza polska alpejka w ostatnich tygodniach dwukrotnie zajmowała 5. miejsce w zawodach Pucharu Świata w swojej koronnej konkurencji - slalomie gigancie. Między innymi w ostatnich zawodach we włoskiej miejscowości Kronplatz. Polka znajduje się w szerokim gronie kandydatek do medalu na ZIO 2026, ale musiałaby poprawić życiowy wynik o co najmniej dwie pozycje. Czy jej się to uda? Slalom gigant kobiet zaplanowano na niedzielę, 15 lutego. Najprawdopodobniej wtedy wyjaśni się los słynnego wąsa Małysza. Później alpejkom zostanie już tylko rywalizacja w tradycyjnym slalomie (18 lutego).