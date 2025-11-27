Przepiękna brunetka walczy o strat w igrzyskach. Jej ogniste zdjęcia topią nawet lód na torze bobslejowym

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 zbliżają się, a sportowcy walczą o kwalifikacje.

Wśród nich jest Desi Johnson, australijska bobsleistka i modelka, której zdjęcia rozgrzewają internet.

Czy ta zjawiskowa brunetka wywalczy sobie miejsce na igrzyskach? Zobacz jej gorące zdjęcia!

Desi Johnson - modelka, która chce startować na igrzyskach olimpijskich

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 2026 roku wracają do Włoch. Sportowcy rywalizować będą na obiektach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a także w sześciu innych miastach Italii: Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero, Anterselva i w Weronie. Dla każdego sportowca udział w igrzyskach to wielkie marzenie. Tylko nieliczni mogą je spełnić. Jest szansa na to, że wśród nich znajdzie się australijska bobsleistka Desi Johnson, która jest nie tylko sportsmenką, lecz także popularną na Instagramie modelką. Jej profil śledzi grubo ponad milion kont. Fani obserwują treningi i zmagania sportowe Des i Johnson i podziwiają jej zjawiskową urodę i figurę. Bez wątpienia, jeśli Australijka wywalczy kwalifikację na igrzyska olimpijskie, to będzie tam jedną z piękniejszych zawodniczek.

Desi Johnson imponuje brzuchem, udami i pośladkami

Przepiękna brunetka bardzo często pokazuje w mediach społecznościowych swoje zdjęcia. Wiele z nich jest tak gorących, że mogą nawet stopić lód na torze bobslejowym. Desi Johnson wspaniale wygląda i obcisłych leginsach w trakcie treningów, i w bardzo skąpym stroju na plaży, i w eleganckiej sukni na bankiecie. Szczególne wrażenie robi umięśniony brzuch zawodniczki, a także jej mocne uda i pośladki. O udział w XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich walczy też m.in. polska biathlonistka Kamila Żuk, która także znana jest ze swojej urody. W przeciwieństwie do Desi Johnson jednak zna już smak igrzysk. I to całkiem dobrze, bo startowała i w PyeongChang (w 2018 r.) i w Pekinie (w 2022 r.). Ciekawe, czy Kamila Żuk i australijska bobsleistka będą miały okazję spotkać się w wiosce olimpijskiej we Włoszech.

W galerii prezentujemy ogniste zdjęcia przepięknej bobsleistki Desi Johnson