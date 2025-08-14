Ronaldo świętuje zaręczyny z Georginą. Porsche, torebki, zegarki, Portugalczyk wydał fortunę na prezenty dla ukochanej

2025-08-14 19:59

O zaręczynach Cristiano Ronaldo z Georginą Rodriguez od kilku dni mówi cały świat. Eksperci oszacowali wartość pierścionka na 2 do 5 milionów dolarów dolarów, ale na tym się nie skończyło. Portugalczyk obdarował ukochaną także wieloma prezentami, na czele z porsche oraz drogimi torebkami i zegarkami.

Choć media od lat spekulowały o ich sekretnym ślubie, dopiero teraz Portugalczyk oficjalnie potwierdził zaręczyny. Na palcu modelki i gwiazdy reality show pojawił się imponujący pierścionek z diamentem, którego wartość szacuje się na 2 do 5 milionów dolarów. Rodriguez podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, podpisując zdjęcie krótko: "Tak, zgadzam się. W tym i we wszystkich moich życiach".

Ronaldo obdarował Georginę prezentami, które kosztowały fortunę! Porsche, torebki, zegarki za ponad milion złotych

Jak przystało na jednego z najlepiej opłacanych sportowców globu, Ronaldo nie poprzestał na pierścionku. Według doniesień brytyjskiej prasy, Georgina otrzymała również biały, elektryczny samochód Porsche Taycan o wartości ponad 78 tysięcy funtów. Wiedząc o jej słabości do luksusowej mody, piłkarz obdarował ją także ubraniami i akcesoriami od domów mody Christian Dior i Louis Vuitton, które łącznie kosztowały około 25 tysięcy funtów. Do listy prezentów dołączyły dwa ekskluzywne zegarki: Patek Philippe wart 42 tysiące funtów oraz model Audemars Piguet w cenie 53 tysięcy funtów. W sumie wartość dodatkowych podarunków przekroczyła ćwierć miliona funtów, czyli grubo ponad milion złotych!

Ukochana Cristiano Ronaldo ma z piłkarzem tajną umowę! Tak jest zabezpieczona przez gwiazdę futbolu

Kiedy ślub Ronaldo i Georginy?

Źródło bliskie parze zdradziło, że Ronaldo długo przygotowywał się do tej chwili i chciał, aby była ona absolutnie wyjątkowa. Nieoficjalnie mówi się, że ślub pary może odbyć się po przyszłorocznych mistrzostwach świata w Ameryce Północnej. Zarówno Ronaldo, jak i Rodriguez wielokrotnie w wywiadach żartowali z tematu daty ceremonii. W programie Netflixa Georgina przyznała, że przyjaciele stale pytają: "Kiedy ślub?". Sam piłkarz podkreślał, że nadejdzie on "wtedy, gdy poczują ten właściwy moment" – może za rok, może za kilka miesięcy.

Tak się zmienił Cristiano Ronaldo. Niesamowita metamorfoza legendy futbolu! Od szczypiora do boga estetyki

Obecnie para świętuje zaręczyny w Hiszpanii, skąd pochodzi Rodriguez. W mediach społecznościowych modelka publikuje zdjęcia relaksującego się Ronaldo w otoczeniu rodziny na pokładzie luksusowego jachtu, dając fanom wgląd w bajkową atmosferę, która towarzyszy ich nowemu etapowi w życiu.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez
10 zdjęć
