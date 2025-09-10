Rosyjskie drony nad Polską. Zmartwiony Zbigniew Boniek się nie certolił

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-09-10 16:44

Rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Choć sytuacja wydaje się być opanowana, wciąż jest to najważniejszy temat dnia. Głos w pilnej sprawie zabrał nawet Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN się nie certolił, a nadzwyczajna sytuacja pokrzyżowała jego plany na środę, 10 września.

Zbigniew Boniek, dron

i

Autor: ALEKSANDER SZREDER / SUPER EXPRESS, Dariusz Stefaniuk/ Facebook

Polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona. Nad Polskę nadleciały rosyjskie drony, które zostały zestrzelone. Nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe. Padła komenda strzelać. Zadziałały mechanizmy sojusznicze wewnątrz NATO. W akcji uczestniczyły siły polskie, holenderskie, włoskie i niemieckie, za co sojusznikom serdecznie dziękujemy - przekazał na specjalnej konferencji prasowej szef MSZ, Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski o dronach: Atak na terytorium Polski i NATO

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony to najważniejszy temat w środę, 10 września. Rano w całej Polsce rozesłano alerty RCB, a na terenie kraju służby usuwają pozostałości po zestrzelonych dronach. Nie odnotowano ofiar, a sytuacja wydaje się być opanowana. Nocna akcja wstrząsnęła jednak Polską.

Zobacz zdjęcia zestrzelonych dronów w poniższej galerii:

Dron Mniszków
25 zdjęć

Zbigniew Boniek nie certolił się ws. rosyjskich dronów nad Polską

O rosyjskich dronach nad Wisłą mówi się we wszystkich mediach, a głos w sprawie szokującego nalotu zabierają nie tylko politycy. Komentarz w tym temacie zamieścił między innymi Zbigniew Boniek, którego plany na środę stanęły pod dużym znakiem zapytania.

"Naruszenie przestrzeni powietrznej to poważna sprawa" - podkreślił w swoim wpisie były prezes PZPN. Dzisiaj wieczorem miał wziąć udział w specjalnej debacie Kanału Zero o aktywności fizycznej wśród polskiej młodzieży. W obliczu nadzwyczajnej sytuacji program został jednak przełożony na inny termin, czego Boniek spodziewał się już przed oficjalnym ogłoszeniem.

"Chyba dzisiaj będzie się ciężko wbić w Kanał Zero. Zobaczymy" - zakończył cytowany wcześniej wpis dotyczący rosyjskich dronów. Dwie godziny później jego przypuszczenia się potwierdziły. Jeszcze mocniej o nadzwyczajnej sytuacji w Polsce wypowiedział się irańsko-kanadyjski właściciel Pogoni Szczecin, Alex Haditaghi. Więcej w poniższym tekście.

Właściciel Pogoni Szczecin nie wytrzymał po tym, jak rosyjskie drony spadły na Polskę! Ostry wpis o Izraelu i Rosji

Super Sport SE Google News
Pod Włodawą rosyjski dron spadł na dom
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
ROSJA
ZBIGNIEW BONIEK