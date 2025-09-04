Rywalka Lexy z FAME MMA sprzedaje swoje zdjęcia w internecie. Kim jest Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk?

Gala FAME 27 już w sobotę, 6 września. Jedną z głównych walk tego wydarzenia w Gliwicach będzie starcie Lexy Chaplin z "Sheeyą". Dla pierwszej z nich będzie to siódma walka w karierze, ale dopiero druga w FAME MMA. Do końca zeszłego roku Lexy była związana z federacjami High League i Clout MMA, ale po sprzedaży tej drugiej trafiła do FAME. W grudniu udanie zadebiutowała w nowej organizacji, pokonując Elizabeth "Lizi" Anorue. Teraz poprzeczka idzie w górę, bo jedna z najpopularniejszych polskich influencerek zmierzy się z niepokonaną Klaudią Kołodziejczyk.

24-letnia "Sheeya" właściwie od debiutu w klatce uchodzi za czołową polską freak-fighterkę. Wiele zawodniczek bało się z nią zmierzyć po tym, jak w dwóch pierwszych walkach łatwo wygrała z Wiktorią Jaroniewską i Dominiką Rybak w MMA. Z tą drugą stoczyła też rewanż w K-1 w październiku zeszłego roku i ponownie okazała się lepsza. Teraz po blisko 12 miesiącach ponownie wejdzie do klatki i skrzyżuje rękawice do kickboxingu z Lexy, a fani nie mogą się już doczekać tej walki.

"Sheeya" poza freak-fightami dała się poznać z zupełnie innej strony. Przez blisko 4 lata była w związku z "Gimperem", popularnym polskim youtuberem. O ich otwartym związku mówił swego czasu cały polski internet, a już w jego trakcie influencerka zdecydowała się założyć konto na popularnym portalu, gdzie sprzedaje swoje gorące zdjęcia i filmiki nie nadające się na Instagram. Obecnie subskrypcja jej treści na niebieskiej stronie kosztuje 25 dolarów miesięcznie.

Pod koniec 2024 roku "Sheeya" i "Gimper" poinformowali o rozstaniu, ale influencerka nie była długo samotna. Niewiele później pokazała się z obecnym partnerem, Mateuszem. Wraz z nim dzieli pasję do podróży i korzysta z uroków życia. Na FAME 27 przeciwko Lexy z pewnością może liczyć na jego wsparcie! Więcej zdjęć Klaudii Kołodziejczyk znajdziesz w powyższej galerii.

