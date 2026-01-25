Siostra Lewandowskiego z odważnym dekoltem, żona Rzeźniczaka przesadziła? Gala Piłki Nożnej 2026 [ZDJĘCIA]

Gala Piłki Nożnej 2026 zamknęła 2025 rok w polskiej piłce. Głównymi bohaterami tego wyjątkowego wieczoru byli oczywiście piłkarze i trenerzy, którzy zasłużyli na wyróżnienia za ostatnie 12 miesięcy. Te najważniejsze trafiły do Roberta Lewandowskiego i Adriana Siemieńca - piłkarza i trenera roku. Szkoleniowiec Jagiellonii Białystok pojawił się w Warszawie osobiście, czego nie mógł zrobić kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelona szykujący się do niedzielnego meczu La Liga z Realem Oviedo. W jego imieniu nagrodę odebrała siostra, Milena Lewandowska-Miros.

Gala Piłki Nożnej. Robert Lewandowski znów bezkonkurencyjny! Nagrodę odebrała siostra

Siostra Lewandowskiego, żona Rzeźniczaka i żona Błaszczykowskiego błyszczały na Gali Piłki Nożnej 2026

I siostra "Lewego" była jedną z tych, które przykuły uwagę fotoreporterów. Na gali pojawiła się u boku męża, Radosława Mirosa, ale to na niej skupiły się obiektywy. Milena Lewandowska postawiła na elegancki, biały strój, któremu pikanterii dodał głęboki dekolt marynarki trzymający się na ostatnim guziku! Ta szykowna kreacja z pewnością znajduje się w czołówce wieczoru.

Na zupełnie inny ubiór zdecydowała się Paulina Rzeźniczak, żona Jakuba Rzeźniczaka. Jedna z polskich WAGs założyła sukienkę aż do szyi, ale i tak wzbudziła zachwyt - była ona wykonana z cielistego materiału ze zdobieniami i znakomicie podkreśliła jej imponującą sylwetkę!

Żona Rzeźniczaka pokazała się w samej bieliźnie. Piłkarz aż nie wytrzymał po zobaczeniu Pauliny

Wśród gwiazd wieczoru była także Agata Błaszczykowska. Żona Jakuba Błaszczykowskiego towarzyszyła mu w czarnej sukni z wyraźnie zaznaczonym i wyciętym dekoltem! Zdjęcia wszystkich gwiazd Gali Piłki Nożnej 2026 znajdziesz w powyższej galerii.

Gala Piłki Nożnej - wyniki