Siostra Lewandowskiego z odważnym dekoltem, żona Rzeźniczaka przesadziła? Gala Piłki Nożnej 2026 [ZDJĘCIA]

KH Bartosz Olszewski
2026-01-25 10:38

Gala tygodnika "Piłka Nożna" jak co roku zgromadziła najznakomitsze postaci polskiej piłki. Podczas tego wieczoru błyszczeli jednak nie tylko piłkarze i trenerzy, ale także ich partnerki i przedstawicielki! Żona Jakuba Rzeźniczaka błysnęła w zjawiskowej sukience z cielistego materiału, a siostra Roberta Lewandowskiego postawiła na odważny dekolt! Podobnie jak żona Jakuba Błaszczykowskiego. Kto jeszcze pojawił się na Gali Piłki Nożnej 2026? Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Gala Piłki Nożnej 2026 zamknęła 2025 rok w polskiej piłce. Głównymi bohaterami tego wyjątkowego wieczoru byli oczywiście piłkarze i trenerzy, którzy zasłużyli na wyróżnienia za ostatnie 12 miesięcy. Te najważniejsze trafiły do Roberta Lewandowskiego i Adriana Siemieńca - piłkarza i trenera roku. Szkoleniowiec Jagiellonii Białystok pojawił się w Warszawie osobiście, czego nie mógł zrobić kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelona szykujący się do niedzielnego meczu La Liga z Realem Oviedo. W jego imieniu nagrodę odebrała siostra, Milena Lewandowska-Miros.

Gala Piłki Nożnej. Robert Lewandowski znów bezkonkurencyjny! Nagrodę odebrała siostra

Gala Piłki Nożnej 2026
39 zdjęć

Siostra Lewandowskiego, żona Rzeźniczaka i żona Błaszczykowskiego błyszczały na Gali Piłki Nożnej 2026

I siostra "Lewego" była jedną z tych, które przykuły uwagę fotoreporterów. Na gali pojawiła się u boku męża, Radosława Mirosa, ale to na niej skupiły się obiektywy. Milena Lewandowska postawiła na elegancki, biały strój, któremu pikanterii dodał głęboki dekolt marynarki trzymający się na ostatnim guziku! Ta szykowna kreacja z pewnością znajduje się w czołówce wieczoru.

Na zupełnie inny ubiór zdecydowała się Paulina Rzeźniczak, żona Jakuba Rzeźniczaka. Jedna z polskich WAGs założyła sukienkę aż do szyi, ale i tak wzbudziła zachwyt - była ona wykonana z cielistego materiału ze zdobieniami i znakomicie podkreśliła jej imponującą sylwetkę!

Żona Rzeźniczaka pokazała się w samej bieliźnie. Piłkarz aż nie wytrzymał po zobaczeniu Pauliny

Wśród gwiazd wieczoru była także Agata Błaszczykowska. Żona Jakuba Błaszczykowskiego towarzyszyła mu w czarnej sukni z wyraźnie zaznaczonym i wyciętym dekoltem! Zdjęcia wszystkich gwiazd Gali Piłki Nożnej 2026 znajdziesz w powyższej galerii.

Gala Piłki Nożnej - wyniki

  • Pierwszoligowiec roku: Angel Rodado (Wisła Kraków)
  • Obcokrajowiec roku: Mikael Ishak (Lech Poznań)
  • Ligowiec roku: Bartosz Nowak (GKS Katowice)
  • Odkrycie w piłce nożnej kobiet: Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna)
  • Drużyna roku: Lech Poznań
  • Piłkarka roku: Ewa Pajor (FC Barcelona)
  • Odkrycie roku: Jan Ziółkowski (Legia Warszawa/AS Roma)
  • Trener roku: Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)
  • Piłkarz roku: Robert Lewandowski (FC Barcelona)
