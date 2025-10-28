Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Zamieszanie wokół Adama Małysza! Prawdziwe relacje prezentera i skoczka

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wzięli ślub 25 października w Hotelu Drob w Urszulinie, na którym obecni byli m.in. Jacek Kurski, Beata Mazurek, Edward Miszczak, Monika Pyrek, Mateusz Kusznierewicz oraz Apoloniusz Tajner.

Adama Małysza nie widać wśród gości ślubnych, co wywołało pewne zamieszanie, ponieważ Kurzajewski przez lata był kojarzony ze skokami narciarskimi i przeprowadził wywiad z Małyszem, który ukazał się w formie biografii.

Kurzajewski kiedyś wyjaśnił, że zawsze podziwiał Małysza, ale nie zabiegał o przyjaźń, traktując go jako ikonę, a Małysz w czasie ślubu był zaangażowany w zawody Letniego Grand Prix.

Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Byli m.in. trener Adama Małysza, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek w końcu sformalizowali swój związek. Ich ślub odbył się w pięknej scenerii - w położonym w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego Hotelu Drob w Urszulinie. Na uroczystość zjechało wiele sław. Byli politycy (Jacek Kurski i Beata Mazurek), ważne osoby ze świata mediów (m.in. Edward Miszczak), celebryci (m.in. Aleksander Sikora i Jan Kliment z żoną Lenką), a także sportowcy. W oczy rzucała się odziana w zmysłową kreację Monika Pyrek. Na hucznym weselu bawił się także legendarny żeglarz - Mateusz Kusznierewicz. Nie mogło też zabraknąć osób związanych ze skokami narciarskimi. W końcu Maciej Kurzajewski przez lata był dziennikarzem sportowym, a skoki były jego prawdziwym konikiem. Nic dziwnego zatem, że na ślubie pojawił się wieloletni trener Adama Małysza - Apoloniusz Tajner. A co z samym skoczkiem? Wszystko wskazuje na to, że Adam Małysz na ślub nie dotarł. Z tego powodu powstało nawet pewne zamieszanie.

Adam Małysz i Maciej Kurzajewski relacje

Wielu gości pewnie liczyło na to, że Adam Małysz będzie na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Przecież dziennikarz przez lata był kojarzony z naszym fenomenalnym skoczkiem. To on przeprowadził wywiad z Adamem Małyszem, który ukazał się w 2004 w formie książki biograficznej skoczka. Jakie są prawdziwe relacje Macieja Kurzajewskiego i Adama Małysza? Na ten temat wygadał się sam dziennikarz w rozmowie z tvpsport.pl.

Jest wspaniałym człowiekiem, gościem, którego zawsze będę podziwiał. Nigdy nie zabiegałem, by został moim przyjacielem. Nie wyobrażałem sobie, że można wejść na poziom przyjaźni z osobą, która jest ikoną. Absolutny, niedościgniony wzór. Musiałem mieć trzeźwe spojrzenie na jego postać. Zbytnie zbliżenie i spoufalanie nie musi być wcale dobre

- podkreślił prezenter. Nie dziwi zatem, że Małysza na ślubnych zdjęciach Cichopek i Kurzajewskiego nie widać. A poza tym nasz słynny skoczek w weekend pochłonięty był zawodami Letniego Grand Prix, w których świetnie wypadł nasz 18-letni zawodnik - Kacper Tomasiak.

W galerii prezentujemy zdjęcia pary młodej i gości ze ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego