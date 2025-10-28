Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Zamieszanie wokół Adama Małysza! Prawdziwe relacje prezentera i skoczka

- Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wzięli ślub 25 października w Hotelu Drob w Urszulinie, na którym obecni byli m.in. Jacek Kurski, Beata Mazurek, Edward Miszczak, Monika Pyrek, Mateusz Kusznierewicz oraz Apoloniusz Tajner.
- Adama Małysza nie widać wśród gości ślubnych, co wywołało pewne zamieszanie, ponieważ Kurzajewski przez lata był kojarzony ze skokami narciarskimi i przeprowadził wywiad z Małyszem, który ukazał się w formie biografii.
- Kurzajewski kiedyś wyjaśnił, że zawsze podziwiał Małysza, ale nie zabiegał o przyjaźń, traktując go jako ikonę, a Małysz w czasie ślubu był zaangażowany w zawody Letniego Grand Prix.
Ślub Cichopek i Kurzajewskiego. Byli m.in. trener Adama Małysza, Mateusz Kusznierewicz i Monika Pyrek
Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek w końcu sformalizowali swój związek. Ich ślub odbył się w pięknej scenerii - w położonym w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego Hotelu Drob w Urszulinie. Na uroczystość zjechało wiele sław. Byli politycy (Jacek Kurski i Beata Mazurek), ważne osoby ze świata mediów (m.in. Edward Miszczak), celebryci (m.in. Aleksander Sikora i Jan Kliment z żoną Lenką), a także sportowcy. W oczy rzucała się odziana w zmysłową kreację Monika Pyrek. Na hucznym weselu bawił się także legendarny żeglarz - Mateusz Kusznierewicz. Nie mogło też zabraknąć osób związanych ze skokami narciarskimi. W końcu Maciej Kurzajewski przez lata był dziennikarzem sportowym, a skoki były jego prawdziwym konikiem. Nic dziwnego zatem, że na ślubie pojawił się wieloletni trener Adama Małysza - Apoloniusz Tajner. A co z samym skoczkiem? Wszystko wskazuje na to, że Adam Małysz na ślub nie dotarł. Z tego powodu powstało nawet pewne zamieszanie.
Adam Małysz i Maciej Kurzajewski relacje
Wielu gości pewnie liczyło na to, że Adam Małysz będzie na ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Przecież dziennikarz przez lata był kojarzony z naszym fenomenalnym skoczkiem. To on przeprowadził wywiad z Adamem Małyszem, który ukazał się w 2004 w formie książki biograficznej skoczka. Jakie są prawdziwe relacje Macieja Kurzajewskiego i Adama Małysza? Na ten temat wygadał się sam dziennikarz w rozmowie z tvpsport.pl.
Jest wspaniałym człowiekiem, gościem, którego zawsze będę podziwiał. Nigdy nie zabiegałem, by został moim przyjacielem. Nie wyobrażałem sobie, że można wejść na poziom przyjaźni z osobą, która jest ikoną. Absolutny, niedościgniony wzór. Musiałem mieć trzeźwe spojrzenie na jego postać. Zbytnie zbliżenie i spoufalanie nie musi być wcale dobre
- podkreślił prezenter. Nie dziwi zatem, że Małysza na ślubnych zdjęciach Cichopek i Kurzajewskiego nie widać. A poza tym nasz słynny skoczek w weekend pochłonięty był zawodami Letniego Grand Prix, w których świetnie wypadł nasz 18-letni zawodnik - Kacper Tomasiak.