Spis treści

Historyczny awans, ale co dalej? Terminarz Polek

Awans wywalczony po heroicznej walce w barażach sprawił, że cała Polska z niecierpliwością czekała na losowanie grup Euro 2025. Niestety, los nie był dla nas łaskawy. Reprezentacja Polski kobiet pod wodzą Niny Patalon trafiła do grupy C. Naszymi rywalkami będą absolutne potęgi: Niemki, Szwedki i Dunki. To oznacza, że w każdym meczu czeka nas starcie z finalistkami lub medalistkami największych turniejów.

Wielkie wyróżnienie dla reprezentantki Polski. Szwedzi wskazali ją jako przyszłą gwiazdę Barcelony

Terminarz meczów reprezentacji Polski na Euro 2025:

* 4 lipca (piątek): Niemcy - POLSKA

* 8 lipca (wtorek): POLSKA – Szwecja

* 12 lipca (sobota): POLSKA – Dania

Ewa Pajor nie ukrywa piłkarskich fascynacji Cristiano Ronaldo. Tak zaczęła się jej pasja

Ewa Pajor powalczy o koronę królowej strzelczyń?

Mimo trudnego losowania, w polskiej kadrze jest zawodniczka, która może odwrócić losy każdego spotkania. Mowa oczywiście o Ewie Pajor. To jedna z najlepszych napastniczek na świecie. Dla niej turniej w Szwajcarii będzie okazją do udowodnienia swojej klasy na największej scenie reprezentacyjnej. Choć defensywy rywalek w naszej grupie należą do najszczelniejszych na świecie, Pajor niejednokrotnie udowadniała, że potrafi znaleźć drogę do siatki w starciach z najlepszymi. Jej forma będzie kluczowa nie tylko dla wyników Polek.

Polka błyszczała w barwach Barcelony! Zostanie gwiazdą EURO? Oto, co wyznała

Już 2 lipca w Szwajcarii startuje historyczne dla nas Euro 2025 kobiet. Reprezentacja Polski po raz pierwszy zagra na tym turnieju, ale losowanie było bezlitosne. Faworytkami do złota są Hiszpanki i Angielki, ale oczy polskich kibiców będą zwrócone na Ewę Pajor. Czy nasza gwiazda powalczy o koronę królowej strzelczyń?

Kto jest faworytem do złota? Giganci czekają w gotowości

Głównymi kandydatkami do złotego medalu są Hiszpanki. Ich styl oparty na technice i posiadaniu piłki jest postrachem dla każdej drużyny. O obronę tytułu powalczą Angielki. Do walki o medale z pewnością włączą się również Francuzki oraz potęgi z naszej grupy, czyli Niemki.

EURO 2025 kobiet: Pajor i spółkę czekają piekielne warunki? Wydano ostrzeżenie, ekstremalna sytuacja

Gdzie oglądać mecze Euro 2025? Transmisje TV i online

Wszystkie mecze historycznego występu Polek na Euro 2025 będzie można śledzić na żywo w polskiej telewizji. Prawa do transmisji turnieju posiada Telewizja Polska. Spotkania Biało-Czerwonych będą więc dostępne na antenach TVP Sport, a także w internecie za pośrednictwem serwisu sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej. Finał mistrzostw Europy zaplanowano na 27 lipca na stadionie St. Jakob-Park w Bazylei.

Euro 2025 kobiet: Polskie piłkarki zamieszkają w tym hotelu. Lewandowski i spółka mogą liczyć na większe luksusy

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

Tomaszewski o wyborze selekcjonera. Kulesza i PZPN rozjechani! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.