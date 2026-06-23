Leo Messi (39 l.) i Cristiano Ronaldo (4:1) prawdopodobnie po raz ostatni występują na piłkarskich mistrzostwach świata. Argentyńczyk w dwóch pierwszych spotkaniach mundialu 2026 zaprezentował się fenomenalnie, zdobywając łącznie aż pięć goli, czyli wszystkie, które dotychczas zdobyli gracze "Albicelestes" w turnieju. Słabiej turniej zaczął Portugalczyk, który - podobnie jak cała jego reprezentacja - zawiódł w zremisowanym 1:1 meczu z DR Konga. Cristiano Ronaldo jednak w każdej chwili może się rozkręcić i odpalić niejedną piłkarką rakietę. Tymczasem zapraszamy do udziału w naszej zabawie. Sprawdź się i rozwiąż Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru.

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru Pytanie 1 z 20 Który piłkarz nie grał w Realu Madryt? Leo Messi Cristiano Ronaldo Następne pytanie

Wielu kibiców nie pamięta już "ery sprzed Messiego i Ronaldo". Mimo że kariery obu gigantów futbolu zbliżają się do końca, cały czas strzelają oni gole i zaliczają asysty. Swego czasu największe emocje wśród fanów piłki nożnej wzbudzały klubowe pojedynki Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Pierwszy występował w FC Barcelona, a drugi w Realu Madryt. Argentyńczyk po odejściu z Barcy krótko grał jeszcze w PSG, by trafić do Interu Miami, w którym występuje do dziś. Z kolei Portugalczyk po opuszczeniu "Królewskich" grał jeszcze w Juventusie Turyn i Manchesterze United, w którym występował także, zanim trafił do Realu. Obecnie CR7 jest zawodnikiem saudyjskiego zespołu Al-Nassr. Zarówno Leo Messi, jak i Cristiano Ronaldo wystąpili na sześciu mundialach (w 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 i 2026 roku). Argentyńczyk na mistrzostwach świata zdobył do tej pory 18 goli, a Portugalczyk - 8 (stan na 23 czerwca 2026).

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