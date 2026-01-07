Tak najpiękniejsza siatkarka świata powitała Nowy Rok. Jej piersi niemal wyskoczyły z obcisłej bluzki!

Kayla Simmons poszła na całość w Nowy Rok! Aż trudno oderwać wzrok

Kayla Simmons przez wiele lat była związana ze sportem, ale początkowo nie jako zawodniczka, a jako cheerleaderka. Później postanowiła spróbować swoich sił w siatkówce i przez kilka lat występowała w zespole Uniwersytetu Marshalla. Ostatecznie jednak nie zrobiła w tej dyscyplinie wielkiej kariery, choć jest z nią związana cały czas. Przede wszystkim Simmons poświęca teraz czas na modeling, w który zaangażowała się już kilka ładnych lat temu. Amerykanka wykorzystuje swoją nieprzeciętną urodę i chętnie odsłania swoje ciało, co można zobaczyć m.in. na jej koncie na Instagramie, gdzie publikuje regularnie nową zawartość.

Piękna siatkarka rozbierała się dla fanów. Teraz urodziła dziecko! Poznajesz? [ZDJĘCIA]

W ten sposób Kayla Simmons dorobiła się stałej rzeszy fanów i ma niemal milion obserwujących na Instagramie. Ale nie ogranicza się ona oczywiście tylko do mediów społecznościowych. Wzięła ona udział m.in. w sesji zdjęciowej dla magazynu dla mężczyzn „Maxim Australia”. Podobnie jak wiele innych kobiet budujących swoją popularność na odważnych zdjęciach, tak i Simmons postanowiła założyć konto na portalu OnlyFans, gdzie użytkownicy mogą wykupować dostęp do ekskluzywnych materiałów obserwowanych osób. Poniżej galeria zdjęć Kayli Simmons.

Rywalki stanęły do face-to-face. Nagle podniosła koszulkę! Wcześniej namiętnie się całowały

Simmons zapracowała sobie nawet na miano najseksowniejszej siatkarki świata, jak obwołał ją brytyjski „The Sun” i trudno się z tym nie zgodzić. Jak napisała Amerykanka w jednym z postów na Instagramie kilka lat temu, siatkówka była jej pierwszą miłością. Sukces ostatecznie odniosła na innym polu i raczej nie może narzekać na swoją obecną sytuację, mimo że gwiazdą siatkówki nigdy nie została. Osoba tak związana z mediami społecznościowymi nie mogła oczywiście nie udostępnić posta z okazji Nowego Roku. Na najnowszych zdjęciach Simmons pozuje w dżinsach i obcisłej, brązowej bluzce (lub body), które sprawiają, że jej piersi niemal uciekają na wierzch!