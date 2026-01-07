Tak najpiękniejsza siatkarka świata powitała Nowy Rok. Jej piersi niemal wyskoczyły z obcisłej bluzki!

PSF
2026-01-07 14:07

Kayla Simmons przez wiele lat była związana ze sportem, a dokładniej z siatkówką, którą uprawiała zawodowo. Amerykanka nie grała jednak na najwyższym poziomie, a później zaczęła odnajdować się w modelingu. Trudno się temu dziwić, ponieważ została obdarzona nieprzeciętną urodą, którą chętnie eksponuje w mediach społecznościowych.

Kayla Simmons poszła na całość w Nowy Rok! Aż trudno oderwać wzrok

Kayla Simmons przez wiele lat była związana ze sportem, ale początkowo nie jako zawodniczka, a jako cheerleaderka. Później postanowiła spróbować swoich sił w siatkówce i przez kilka lat występowała w zespole Uniwersytetu Marshalla. Ostatecznie jednak nie zrobiła w tej dyscyplinie wielkiej kariery, choć jest z nią związana cały czas. Przede wszystkim Simmons poświęca teraz czas na modeling, w który zaangażowała się już kilka ładnych lat temu. Amerykanka wykorzystuje swoją nieprzeciętną urodę i chętnie odsłania swoje ciało, co można zobaczyć m.in. na jej koncie na Instagramie, gdzie publikuje regularnie nową zawartość.

Piękna siatkarka rozbierała się dla fanów. Teraz urodziła dziecko! Poznajesz? [ZDJĘCIA]

Super Sport SE Google News

W ten sposób Kayla Simmons dorobiła się stałej rzeszy fanów i ma niemal milion obserwujących na Instagramie. Ale nie ogranicza się ona oczywiście tylko do mediów społecznościowych. Wzięła ona udział m.in. w sesji zdjęciowej dla magazynu dla mężczyzn „Maxim Australia”. Podobnie jak wiele innych kobiet budujących swoją popularność na odważnych zdjęciach, tak i Simmons postanowiła założyć konto na portalu OnlyFans, gdzie użytkownicy mogą wykupować dostęp do ekskluzywnych materiałów obserwowanych osób. Poniżej galeria zdjęć Kayli Simmons.

Rywalki stanęły do face-to-face. Nagle podniosła koszulkę! Wcześniej namiętnie się całowały

Kayla Simmons
45 zdjęć

Simmons zapracowała sobie nawet na miano najseksowniejszej siatkarki świata, jak obwołał ją brytyjski „The Sun” i trudno się z tym nie zgodzić. Jak napisała Amerykanka w jednym z postów na Instagramie kilka lat temu, siatkówka była jej pierwszą miłością. Sukces ostatecznie odniosła na innym polu i raczej nie może narzekać na swoją obecną sytuację, mimo że gwiazdą siatkówki nigdy nie została. Osoba tak związana z mediami społecznościowymi nie mogła oczywiście nie udostępnić posta z okazji Nowego Roku. Na najnowszych zdjęciach Simmons pozuje w dżinsach i obcisłej, brązowej bluzce (lub body), które sprawiają, że jej piersi niemal uciekają na wierzch!

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki