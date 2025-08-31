Tak piłkarze reprezentacji byczyli się przed powrotem do treningów kadry. Palmy, plaże, piękne partnerki. Tylko pozazdrościć! [ZDJĘCIA]

Skończyła się laba! Polscy piłkarze po niezapomnianych wakacjach, często spędzanych w egzotycznych krajach u boku swoich partnerek, wracają do obowiązków reprezentacyjnych. W poniedziałek 1 września rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą nowego selekcjonera, Jana Urbana. Przed kadrą dwa kluczowe mecze w eliminacjach do mistrzostw świata – arcytrudny wyjazd do Holandii i niezwykle ważny rewanż z Finlandią w Chorzowie.

  • Polscy piłkarze zakończyli luksusowe wakacje i wracają do gry, by walczyć o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata.
  • Zmiana na stanowisku selekcjonera – po dymisji Michała Probierza, stery kadry przejmuje Jan Urban.
  • Przed nowym trenerem i drużyną stoją trudne wyzwania: wyjazdowy mecz z Holandią i rewanż z Finlandią.
  • Zgrupowanie startuje w poniedziałek w Katowicach, a już w czwartek pierwszy mecz – czy polscy piłkarze sprostają oczekiwaniom?

Luksusowe wakacje i powrót do rzeczywistości

"Wygrzaliście się? Teraz weźcie się do roboty!" – takie hasło zdaje się przyświecać kibicom, którzy z utęsknieniem czekali na powrót kadrowiczów do gry. Ostatnie tygodnie były dla nich czasem zasłużonego odpoczynku po intensywnym sezonie. Piłkarze chętnie dzielili się w mediach społecznościowych zdjęciami z rajskich zakątków, gdzie ładowali baterie przed nowymi wyzwaniami.

Robert Lewandowski (37 l.) postawił na pełną regenerację, wygrzewając kości na luksusowym jachcie w otoczeniu pięknych widoków i gorącego morza. Z kolei Piotr Zieliński (31 l.) spędzał ten czas w rodzinnym gronie, ciesząc się chwilami z żoną Laurą. Jan Bednarek (29 l.), tuż przed głośnym transferem do FC Porto, łapał promienie słoneczne w towarzystwie swojej małżonki Julii. Formy nawet na urlopie nie stracił Matty Cash (28 l.) – jego kaloryfer na brzuchu robił ogromne wrażenie na fanach. Bramkarz Łukasz Skorupski (34 l.) mógł natomiast liczyć na gorące pocałunki od ukochanej partnerki.

Debiut Jana Urbana w cieniu dymisji Probierza

Luksusowe wakacje to już jednak przeszłość. Cel przed reprezentantami Polski jest jeden: walka o punkty w eliminacjach do mistrzostw świata. Piłkarze będą grać nie tylko dla siebie i kibiców, ale również dla nowego selekcjonera, chcąc zapewnić mu udany start. Żeby tego dokonać, muszą koniecznie zapunktować w dwóch najbliższych spotkaniach.

Nowy trener przejmuje stery po tym, jak w burzliwych okolicznościach do dymisji podał się Michał Probierz. Jego rezygnacja, złożona po sensacyjnej czerwcowej porażce z Finlandią (1:2), wstrząsnęła polskim środowiskiem piłkarskim. Teraz to na Urbanie spoczywa presja odbudowy morale w drużynie i osiągnięcia dobrych wyników. Na początek czeka go zadanie arcytrudne – wyjazdowy mecz z wielką Holandią. Następnie przyjdzie czas na spotkanie o ogromnym ciężarze gatunkowym. W Chorzowie Biało-czerwoni podejmą Finlandię, szukając rewanżu za bolesną porażkę sprzed kilku miesięcy.

Kiedy start zgrupowania kadry? Kiedy reprezentacja gra mecze?

Zgrupowanie reprezentacji Polski startuje już w poniedziałek w Katowicach. Czasu na przygotowania nie będzie jednak wiele. Już w środę kadra wyleci do Rotterdamu, gdzie w czwartek, 4 września, zmierzy się z Holandią. Natomiast w niedzielę 7 września na własnym stadionie podopieczni Jana Urbana podejmą Finlandię.

