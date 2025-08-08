Tak Roberto Soldić zareagował na prezydenta Polski! Były mistrz KSW nie może wyjść z zachwytu

6 sierpnia 2025 roku ta data zostanie na długo w pamięci Karola Nawrockiego - nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Właśnie tego dnia zwycięzca wyborów został oficjalnie zaprzysiężony. Nie jest tajemnicą, że następca Andrzeja Dudy jest wielkim fanem boksu, co pokazała mocna bokserska delegacja, która pojawiła się wyżej wspomnianej uroczystości. Nawrockiego w tak ważnym dniu wspierali m.in. Krzysztof Głowacki, czyli były mistrz świata w wadze junior ciężkiej oraz Wojciech Bartnik, czyli ostatni polski męski medalista igrzysk olimpijskich.

Znajomość Zbigniewa Raubo z prezydentem Polski

Zbigniew Raubo to jeden z najbardziej rozpoznawalnych trenerów boksu w Polsce. Sam przyznał przed drugą turą wyborów, że zna się z Nawrockim.

– Spotkałem Karola Nawrockiego na opłatku dla bokserów w Gdańsku (…) Nie był to jakiś wielki, wybitny zawodnik. Wygrał coś tam w juniorach. (…) Piłem z nim kawę, co nie jest tajemnicą, ale nie mogę powiedzieć, ja go dobrze znam. Mam nawet jego numer telefonu, ale to telefon prezesa IPN’u (rozmowa odbywała się przed 2. turą wyborów prezydenckich – przyp. red.) – mówił Raubo.

i Autor: Instagram/Roberto Soldić

Wielkimi krokami zbliża się kolejna gala federacji FAME, na której dojdzie do sensacyjnego starcia w formule bokserskiej. Tomasz Adamek skrzyżuje rękawice z Roberto Soldiciem. Warto zaznaczyć, że "Robocop" to były mistrz federacji KSW, aktualnie występuje w ONE, gdzie po trzech walkach ma rekord 1-1-1.

Chorwat po zaprzysiężeniu Nawrockiego opublikował w sieci nagranie z treningu prezydenta RP. Opis w relacji na "Instagramie" jasno oznaczał, że Soldić jest pod ogromnym wrażeniem ruchów, jakie zaprezentowała głowa państwa.