Tomasz Fornal ma własną kolekcję ubrań. Siatkarz zdradza, co go inspirowało

Przemysław Ofiara
2025-10-02 15:36

Tomasz Fornal, jeden z najbardziej wyrazistych polskich siatkarzy, połączył siły z marką 4F, tworząc własną, limitowaną kolekcję ubrań. To nie jest typowa sportowa linia. To streetwear inspirowany surowym klimatem Krakowa, osobistym stylem sportowca i jego tatuażami. Fani znajdą w niej nie tylko numer 21, ale przede wszystkim autentyczność i miejski luz, z których znany jest Fornal.

  • Siatkarz Tomasz Fornal, we współpracy z marką 4F, stworzył limitowaną kolekcję streetwearową.
  • Inspiracją dla kolekcji był Kraków, w tym Nowa Huta, a także osobisty styl i tatuaże sportowca.
  • W kolekcji znajdziemy oversize'owe fasony, nawiązania do Krakowa i numer 21, a Fornal był zaangażowany w każdy etap jej tworzenia.
  • Sprawdź, gdzie możesz znaleźć tę unikalną kolekcję, która łączy sportowy luz z miejskim stylem!

Nowa Huta zamiast pocztówek. Specjalna kolekcja Tomasz Fornal x 4F

Inspiracją dla kolekcji stał się niepocztówkowy, prawdziwy Kraków, a konkretnie surowa odsłona Nowej Huty. Betonowe bloki i industrialna architektura stały się tłem dla sesji zdjęciowej i idealnie oddały charakter siatkarza, który wychowywał się w tej dzielnicy. To właśnie tam spędził pierwsze 16 lat swojego życia.

- Nie bez powodu wszystkie ujęcia były kręcone w Nowej Hucie, blisko mojej szkoły. Ten rejon jest bardzo wspólny ze mną, pamiętam go z całego swojego dzieciństwa - tłumaczy Tomasz Fornal.

Jak podkreśla, autentyczność była kluczowa w całym procesie twórczym.

- Chciałem, żeby ta kolekcja była prawdziwa, nieprzefiltrowana. Jest w niej trochę Krakowa, trochę sportu i dużo luzu. To streetwear, który lubię i się z nim utożsamiam - mówi sportowiec.

Styl prosto z boiska i... tatuaży

W kolekcji dominują oversize’owe formy, subtelne hafty inspirowane tatuażami Fornala, nawiązania do Krakowa oraz charakterystyczny numer 21, z którym siatkarz występuje na boisku. Paleta barw opiera się na odcieniach szarości i złamanej bieli. Efekty przetarć i zakurzenia sprawiają wrażenie, jakby ubrania miały już swoją historię.

- To jest naprawdę mój styl. Lubię oversize'owe ciuchy, dosyć mocno wzorowane na stylu zawodników NBA. Podoba mi się ten luz i chcieliśmy to oddać w tej kolekcji - przyznaje siatkarz.

Fornal był zaangażowany w każdy etap tworzenia kolekcji, od wyboru materiałów po fasony. Jak sam przyznaje, nie chciał wypuścić produktu, z którym się nie utożsamia.

- Chciałem, żeby wszystkie rzeczy sygnowane moim imieniem i nazwiskiem były takie, w których ja sam uwielbiam chodzić i czuję się w nich dobrze - podkreśla Fornal.

Limitowana kolekcja zadebiutowała 2 października i jest dostępna w 17 wybranych salonach 4F oraz w internecie.

Tomasz Fornal
16 zdjęć
Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro !
TOMASZ FORNAL