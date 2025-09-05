Tomasz Fornal wbił szpilkę Marcinowi Najmanowi. "Utrze mu nosa"

FAME 27: Fornal szczerze o walce Najman - Tuszol

Kibice już zacierają ręce przed kolejną galą federacji FAME. W gliwickiej arenie na pewno nie zabraknie ogromnych emocji, ponieważ w ringu zobaczymy wielkie nazwiska ze świata sportu i nie tylko. Na to wydarzenie czeka również Tomasz Fornal (28 l.). Nasz siatkarz ściska kciuki za... rywala Marcina Najmana.

W walce wieczoru Tomasz Adamek skrzyżuje rękawice z pogromcą Mameda Khalidova – Roberto Soldiciem. To nie wszystko, ponieważ w formule bokserskiej także wystąpi legenda polskiego MMA - Michał Materla. Jego rywalem będzie Dawid ,"Crazy" Załęcki. Przy tak wielkich nazwiskach nie mogło zabraknąć na karcie walk Marcina "Cesarza" Najmana. Częstochowianin nie będzie miał łatwego zadania, ponieważ zmierzy się z niepokonanym Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim.

MŚ w boksie: kiedy walczy Szeremeta? Z kim zmierzy się Szeremeta na mistrzostwach świata?

Jeden z liderów reprezentacji Polski siatkarzy – Tomasz Fornal ma bardzo dobry kontakt z ekipą "Bungee", której jednym z członków jest właśnie "Tuszol". Biało-czerwoni przygotowują się do mistrzostw świata na Filipinach, a przyjmujący w trakcie dnia medialnego w Łodzi odniósł się do zbliżającej się gali FAME 27: Kingdom. Siatkarz bezpośrednio wypowiedział się o walce Najmana z Tuszyńskim.

– Trzymam mocno kciuki za "Tuszola". Mam nadzieje, że utrze nosa Marcinowi Najmanowi – rzucił Fornal.

Polscy siatkarze szykują się do mistrzostw świata

Reprezentacja Polski przygotowuje się do najważniejszego turnieju w 2025 roku - mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia na poprzedniej imprezie - Lidze Narodów udowodnili, że kolejny raz są głównymi faworytami do zdobycia złotego medalu mistrzostw świata. ,,Biało-czerwoni" w turnieju finałowym nie mieli sobie równych pokonując bez straty seta Japonię, Brazylię oraz Włochy.

Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się dla reprezentacji Polski 13 września meczem z Rumunią. Dwa dni później wicemistrzowie olimpijscy zmierzą z Katarem. Na zakończenie rywalizacji w fazie grupowej biało-czerwoni zawalczą z Holandią (17.09).

Marcin Najman odpalił się na Tomasza Adamka! Szalony wywiad przed FAME 27 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Karta walk FAME 27

Walka wieczoru: Roberto Soldic vs Tomasz Adamek

Karta główna:

Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki

Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński

Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman

Kamil Minda vs Bartosz Szachta

Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński

Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski

Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński

Rywalka Lexy z FAME MMA sprzedaje swoje zdjęcia w internecie. Kim jest Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk?