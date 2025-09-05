Tomasz Fornal wbił szpilkę Marcinowi Najmanowi. "Utrze mu nosa"

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-05 7:59

Tomasz Fornal i reprezentacja Polski szykują się do siatkarskich mistrzostw świata. Mimo to, nie zapominają o innych rzeczach! Podczas spotkania medialnego gwiazdor reprezentacji Polski został zapytany od nadchodzący pojedynek jego kolegi Łukasza "Tuszola" Tuszyńskiego z Marcinem Najmanem na gali FAME.

Tomasz Fornal

i

Autor: PHOTO ART SERVICE / SUPER EXPRESS Tomasz Fornal

FAME 27: Fornal szczerze o walce Najman - Tuszol

Kibice już zacierają ręce przed kolejną galą federacji FAME. W gliwickiej arenie na pewno nie zabraknie ogromnych emocji, ponieważ w ringu zobaczymy wielkie nazwiska ze świata sportu i nie tylko. Na to wydarzenie czeka również Tomasz Fornal (28 l.). Nasz siatkarz ściska kciuki za... rywala Marcina Najmana.

W walce wieczoru Tomasz Adamek skrzyżuje rękawice z pogromcą Mameda Khalidova – Roberto Soldiciem. To nie wszystko, ponieważ w formule bokserskiej także wystąpi legenda polskiego MMA - Michał Materla. Jego rywalem będzie Dawid ,"Crazy" Załęcki. Przy tak wielkich nazwiskach nie mogło zabraknąć na karcie walk Marcina "Cesarza" Najmana. Częstochowianin nie będzie miał łatwego zadania, ponieważ zmierzy się z niepokonanym Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim.

MŚ w boksie: kiedy walczy Szeremeta? Z kim zmierzy się Szeremeta na mistrzostwach świata?

Jeden z liderów reprezentacji Polski siatkarzy – Tomasz Fornal ma bardzo dobry kontakt z ekipą "Bungee", której jednym z członków jest właśnie "Tuszol". Biało-czerwoni przygotowują się do mistrzostw świata na Filipinach, a przyjmujący w trakcie dnia medialnego w Łodzi odniósł się do zbliżającej się gali FAME 27: Kingdom. Siatkarz bezpośrednio wypowiedział się o walce Najmana z Tuszyńskim.

– Trzymam mocno kciuki za "Tuszola". Mam nadzieje, że utrze nosa Marcinowi Najmanowi – rzucił Fornal.

Najman
16 zdjęć

Polscy siatkarze szykują się do mistrzostw świata

Reprezentacja Polski przygotowuje się do najważniejszego turnieju w 2025 roku - mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia na poprzedniej imprezie - Lidze Narodów udowodnili, że kolejny raz są głównymi faworytami do zdobycia złotego medalu mistrzostw świata. ,,Biało-czerwoni" w turnieju finałowym nie mieli sobie równych pokonując bez straty seta Japonię, Brazylię oraz Włochy.

Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się dla reprezentacji Polski 13 września meczem z Rumunią. Dwa dni później wicemistrzowie olimpijscy zmierzą z Katarem. Na zakończenie rywalizacji w fazie grupowej biało-czerwoni zawalczą z Holandią (17.09).

Marcin Najman odpalił się na Tomasza Adamka! Szalony wywiad przed FAME 27

Karta walk FAME 27

  • Walka wieczoru: Roberto Soldic vs Tomasz Adamek

Karta główna:

  • Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk
  • Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki
  • Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński
  • Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman
  • Kamil Minda vs Bartosz Szachta
  • Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński
  • Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski
  • Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński

Rywalka Lexy z FAME MMA sprzedaje swoje zdjęcia w internecie. Kim jest Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk?

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 15
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FAME MMA
MARCIN NAJMAN