Tomasz Fornal wbił szpilkę Marcinowi Najmanowi. "Utrze mu nosa"

Kibice już zacierają ręce przed kolejną galą federacji FAME. W gliwickiej arenie na pewno nie zabraknie ogromnych emocji, ponieważ w ringu zobaczymy wielkie nazwiska ze świata sportu i nie tylko. Na to wydarzenie czeka również Tomasz Fornal (28 l.). Nasz siatkarz ściska kciuki za... rywala Marcina Najmana.
W walce wieczoru Tomasz Adamek skrzyżuje rękawice z pogromcą Mameda Khalidova – Roberto Soldiciem. To nie wszystko, ponieważ w formule bokserskiej także wystąpi legenda polskiego MMA - Michał Materla. Jego rywalem będzie Dawid ,"Crazy" Załęcki. Przy tak wielkich nazwiskach nie mogło zabraknąć na karcie walk Marcina "Cesarza" Najmana. Częstochowianin nie będzie miał łatwego zadania, ponieważ zmierzy się z niepokonanym Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim.
Jeden z liderów reprezentacji Polski siatkarzy – Tomasz Fornal ma bardzo dobry kontakt z ekipą "Bungee", której jednym z członków jest właśnie "Tuszol". Biało-czerwoni przygotowują się do mistrzostw świata na Filipinach, a przyjmujący w trakcie dnia medialnego w Łodzi odniósł się do zbliżającej się gali FAME 27: Kingdom. Siatkarz bezpośrednio wypowiedział się o walce Najmana z Tuszyńskim.
– Trzymam mocno kciuki za "Tuszola". Mam nadzieje, że utrze nosa Marcinowi Najmanowi – rzucił Fornal.
Polscy siatkarze szykują się do mistrzostw świata
Reprezentacja Polski przygotowuje się do najważniejszego turnieju w 2025 roku - mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia na poprzedniej imprezie - Lidze Narodów udowodnili, że kolejny raz są głównymi faworytami do zdobycia złotego medalu mistrzostw świata. ,,Biało-czerwoni" w turnieju finałowym nie mieli sobie równych pokonując bez straty seta Japonię, Brazylię oraz Włochy.
Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się dla reprezentacji Polski 13 września meczem z Rumunią. Dwa dni później wicemistrzowie olimpijscy zmierzą z Katarem. Na zakończenie rywalizacji w fazie grupowej biało-czerwoni zawalczą z Holandią (17.09).
Karta walk FAME 27
- Walka wieczoru: Roberto Soldic vs Tomasz Adamek
Karta główna:
- Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk
- Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki
- Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński
- Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman
- Kamil Minda vs Bartosz Szachta
- Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński
- Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski
- Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński
