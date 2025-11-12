Tomaszewski murem za Lewandowskim. Legenda grzmi ws. krytyków. "Niech się uduszą żółcią!"

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-11-12 15:54

Wyjazd Roberta Lewandowskiego do Nowego Jorku, gdzie wziął udział w uroczystościach z okazji polskiego Dnia Niepodległości, wywołał falę komentarzy. Na kapitana reprezentacji Polski spadła również krytyka, na którą w rozmowie z "Super Expressem" ostro zareagował Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz stanął murem za napastnikiem, a osoby podważające jego decyzję nazwał wprost "zazdrośnikami".

Robert Lewandowski, Jan Tomaszewski

i

Autor: Art Service, Brunner Robert Lewandowski, Jan Tomaszewski
  • Wyjazd Roberta Lewandowskiego do Nowego Jorku na obchody Dnia Niepodległości wywołał falę krytyki, którą ostro skomentował Jan Tomaszewski.
  • Legendarny bramkarz stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając krytyków "zazdrośnikami" i podkreślając jego rolę jako symbolu narodowego.
  • Tomaszewski odwołał się do własnych doświadczeń, aby podkreślić wagę reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej.
  • Czy jego argumenty przekonają sceptyków i jak ta sytuacja wpłynie na atmosferę przed kluczowymi meczami reprezentacji?

Tomaszewski o krytykach: "Odwaga pomyliła im się z odważnikiem"

Przed kluczowymi meczami reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata z Holandią i Maltą, wiele uwagi poświęca się Robertowi Lewandowskiemu. Jego patriotyczny gest w Nowym Jorku, gdzie zapalił światła na Empire State Building w barwach Polski, spotkał się z nieoczekiwaną krytyką. Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" nie pozostawił na krytykach suchej nitki.

- Wydaje mi się, że tym krytykantom odwaga pomyliła się z odważnikiem. Po prostu są to zazdrośnicy, którzy nie mogą znieść tego, że Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i jest doceniany przez cały świat - uważa Tomaszewski.

Przeczytaj także: Olaf Lubaszenko nie ma złudzeń ws. Lewandowskiego. Padły gorzkie słowa o jego następcy [WYWIAD]

Były bramkarz podkreśla, że wyjazd z pewnością był konsultowany z władzami PZPN i selekcjonerem. Sam postąpiłby identycznie, ponieważ Lewandowski reprezentował nie tylko siebie, ale cały naród.

- Jestem dumny z tego, że Robert tam pojechał. Mój młodszy kolega dokonał tego, czego nie było żadnej propozycji dla nas, dla żadnego z Orłów Górskiego. Wszyscy Polacy, powtarzam, wszyscy, obojętne czy z lewej, czy z prawej, wszyscy ten Dzień Niepodległości świętują. Robert stał się tutaj symbolem. Moim zdaniem dwie osoby mogłyby zapalić to światło: albo Iga Świątek, albo Robert Lewandowski. Współczuję Idze, ale gratuluję Robertowi - stwierdził legendarny zawodnik.

"Byłem w podobnej sytuacji". Tomaszewski wspomina grę z Pele

Jan Tomaszewski, by poprzeć swoją tezę, przywołał historię z własnej kariery, kiedy został powołany do reprezentacji świata i musiał opuścić treningi w klubie.

- Kiedy po raz pierwszy zostałem powołany do reprezentacji świata, to musiałem opuścić trzy treningi ŁKS-u. Reprezentowałem nie tylko siebie, ale i wszystkich Polaków. To nie podlega żadnej dyskusji. Wystąpiłem wspólnie z Cruyffem, Eusebio, Pele. Proszę mi wierzyć, że gdyby wtedy jakiś, przepraszam, idiota powiedział: "co on robi", to by się po prostu ośmieszył - wspomina Tomaszewski, dodając, że krytycy powinni zamilknąć. - Niech się uduszą, jak to się mówi, tą swoją żółcią, która się przelewa.

Kto zastąpi kontuzjowanych? Tomaszewski wskazał bramkarza

Były reprezentant Polski odniósł się również do trudnej sytuacji kadrowej, w jakiej znalazł się selekcjoner z powodu licznych kontuzji, m.in. Jana Bednarka czy Łukasza Skorupskiego. Mimo to, zdaniem Tomaszewskiego, nadchodzące mecze, szczególnie ten z Holandią, to szansa dla innych zawodników.

Przeczytaj także: Robert Lewandowski z ważnym gestem. Tylu Polaków dziennie dowiaduje się o tej chorobie

- Nawet jak przegramy, ale my, kibice, będziemy zadowoleni z postawy drużyny narodowej i zawodnicy sami będą zadowoleni, będzie to już nasz sukces. Oczywiście musimy wygrać z Maltą, to nie podlega dyskusji - zaznaczył.

Zapytany o to, kto powinien stanąć w bramce pod nieobecność Skorupskiego, Tomaszewski nie miał wątpliwości i wskazał na Kamila Grabarę.

- Sądzę, że selekcjoner postawi na Grabarę, który zaprezentował się nieźle i niech w tej chwili pokaże, jak będzie grał o stawkę. Sprawa jest otwarta, kto będzie pierwszym bramkarzem podczas Mistrzostw Świata. I to jest bardzo ważne, a Grabara ma ogromne szanse - zakończył Jan Tomaszewski.

Jan Tomaszewski wściekły po powołaniach Urbana. „Popełnia błąd!”
Lewandowski rozświetlił Empire State Building
16 zdjęć
Przeczytaj także:
Robert Lewandowski zaskoczył wyznaniem o Polsce. "Jestem dumny"
QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania!
Pytanie 1 z 10
Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
LEWANDOWSKI ROBERT
JAN TOMASZEWSKI
LEWANDOWSKI