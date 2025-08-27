Travis Kelce przez długi czas był pod ogromną presją, by utrzymać swoje plany w sekrecie. Jak zdradza informator, przygotowania do tego wyjątkowego momentu trwały niemal rok, ale o wszystkim wiedziało jedynie kilka osób.

Trzymał to w tajemnicy od miesięcy

- To był bardzo dobrze strzeżony sekret. Wiedziały tylko ich matki, ojcowie, Jason (brat Travisa - red.) i jego żona, ponieważ Travis chciał, aby pozostało to głównie w "kobiecym kręgu" wtajemniczonych - zdradza źródło The U.S. Sun.

Przeczytaj także: Iga Świątek tuż po meczu dowiedziała się o zaręczynach! Jest zachwycona!

Gdy w końcu oświadczyny stały się faktem, z zawodnika Kansas City Chiefs zeszło całe napięcie. Miał poczuć "ogromną ulgę" i jest teraz "najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi".

- Zadzwonił do mnie i był tak podekscytowany. Krzyczał, gdy mówił, że poprosił ją o rękę, mówiąc: 'Zrobiłem to! Woohoo!' - relacjonuje znajomy sportowca.

Pierścionek za fortunę. Pomagała znana projektantka

Już w ubiegłym roku media donosiły, że sportowiec szuka idealnego pierścionka, którego wartość szacowano na około 250 tysięcy dolarów. Jak się okazuje, znalezienie tego jedynego było prawdziwym wyzwaniem.

- Prawdopodobnie potrzeba było ponad 40 wizyt w sklepach i 100 rozmów na Zoomie z ekspertami od biżuterii, aby znaleźć to, czego szukał - twierdzi informator.

Ostatecznie wybór padł na unikatowy pierścionek z brylantem o szlifie "old mine" od Artifex Fine Jewelry, przy którego projektowaniu miała pomagać paryska projektantka Kindred Lubeck. Ten typ szlifu był popularny w XVIII i XIX wieku, a każda sztuka jest ręcznie cięta, co oznacza, że nie ma dwóch identycznych egzemplarzy.

Wymarzony ślub nad jeziorem Como

Sama Taylor Swift skomentowała zaręczyny w charakterystycznym dla siebie, zabawnym stylu. "Wasza nauczycielka angielskiego i wasz wuefista biorą ślub" - napisała, nawiązując do swojej kariery autorki tekstów i profesji ukochanego.

Zobacz też: Iga Świątek w euforii po wiadomości od Taylor Swift: "Jestem bardzo podekscytowana"

Teraz para może w pełni skupić się na planowaniu ślubu. Ich wymarzoną lokalizacją ma być malownicze jezioro Como w północnych Włoszech. Zakochani marzą o kameralnej uroczystości dla maksymalnie 100 osób, która mogłaby odbyć się na początku 2026 roku lub latem tego samego roku.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że Travis Kelce po zakończeniu nadchodzącego sezonu NFL przejdzie na sportową emeryturę.

- Z niecierpliwością czeka na budowanie życia z Taylor i zrobienie kolejnego kroku. Chce założyć rodzinę pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku, gdy skończy już z futbolem - podsumowuje źródło.

Zobacz zdjęcia Taylor Swift i Travisa Kelce w poniższej galerii

Iga Świątek walczy w US Open Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.