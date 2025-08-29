Tyle osób oglądało mecz Igi Świątek! Tenisistka rozbiła bank! Reszta w tyle

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-29 15:38

Iga Świątek mimo ciężkiego spotkania w drugiej rundzie US Open z Suzan Lamens wygrała i w 1/16 finału zmierzy się z Anną Kalinską. To nie był koniec emocji dla polskich kibiców, ponieważ Legia Warszawa, Jagiellonia BIałystok, Raków Częstochowa oraz Lech Poznań awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji. Oprócz tego niemałym sukcesem mogą pochwalić się polscy koszykarze, którzy w pierwszym spotkaniu mistrzostw Europy odprawili z kwitkiem Słowenię. Mimo tylu sukcesów to właśnie mecz z udziałem Świątek miał najlepszą oglądalność.

Iga Świątek już w 2. rundzie US Open! Pewne zwycięstwo nad Kolumbijką

Ciężka przeprawa Świątek w US Open

Iga Świątek cały czas jest w grze w US Open. Raszynianka nie miała łatwego spotkania z Suzan Lamens. Holenderka mimo znaczącej porażki w pierwszym secie (1:6) nie poddała się i w drugim secie to ona wygrała doprowadzając do trzeciego seta. W decydującej partii Świątek zachowała zimną krew i pokonała Holenderkę 6:4.

Polscy kibice mieli powody do radości!

Na US Open z fenomenalnej strony zaprezentował się Kamil Majchrzak, który pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 2:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (10-5) po morderczym boju. Poza tym nie brakowało emocji w klubowej piłce nożnej, ponieważ Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Iga Świątek nie miała sobie równych! Tyle osób oglądało mecz raszynianki w US Open

Oprócz wcześniej wspomnianych sukcesów nie można zapomnieć o znakomitym początku reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy w koszykówce. "Biało-czerwoni" w pierwszym meczu zmierzyła się ze Słowenią. Podopieczni Igora Milicicia pokazali się ze znakomitej strony pokonując ekipę z Luką Donciciem na czele 105:95.

Fani Świątek nie zawiedli! Wyniki mówią wszystko

Na portalu "X", a dokładniej na profilu Mariusza Wójcickiego zostało przedstawione specjalne zestawienie wyników oglądalności czwartkowych wydarzeń. Jedno jest pewne, fani Świątek kolejny raz nie zawiedli, przez co to był najmocniej śledzony mecz.

Oglądalność telewizyjna wczorajszych sportów:

  • Iga - 668 tys
  • Legia - 663 tys
  • Raków - 447 tys
  • Polska w kosza - 288 tys
  • Kamil - 270 tys
  • Jaga - 182 tys
  • Lech - 113 tys.
Iga Świątek walczy w US Open
US OPEN
IGA ŚWIĄTEK
EUROBASKET 2025
LIGA KONFERENCJI EUROPY