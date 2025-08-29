Tyle osób oglądało mecz Igi Świątek! Tenisistka rozbiła bank! Reszta w tyle

Ciężka przeprawa Świątek w US Open

Iga Świątek cały czas jest w grze w US Open. Raszynianka nie miała łatwego spotkania z Suzan Lamens. Holenderka mimo znaczącej porażki w pierwszym secie (1:6) nie poddała się i w drugim secie to ona wygrała doprowadzając do trzeciego seta. W decydującej partii Świątek zachowała zimną krew i pokonała Holenderkę 6:4.

Polscy kibice mieli powody do radości!

Na US Open z fenomenalnej strony zaprezentował się Kamil Majchrzak, który pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 2:6, 6:7 (4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (10-5) po morderczym boju. Poza tym nie brakowało emocji w klubowej piłce nożnej, ponieważ Lech Poznań, Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa awansowali do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Oglądalność telewizyjna wczorajszych sportów ;)Iga - 668 tysLegia - 663 tysRaków - 447 tysPolska w kosza - 288 tysKamil - 270 tysJaga - 182 tysLech - 113 tys— Mariusz Wójcicki (@m_wojcicki) August 29, 2025

Iga Świątek nie miała sobie równych! Tyle osób oglądało mecz raszynianki w US Open

Oprócz wcześniej wspomnianych sukcesów nie można zapomnieć o znakomitym początku reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy w koszykówce. "Biało-czerwoni" w pierwszym meczu zmierzyła się ze Słowenią. Podopieczni Igora Milicicia pokazali się ze znakomitej strony pokonując ekipę z Luką Donciciem na czele 105:95.

Fani Świątek nie zawiedli! Wyniki mówią wszystko

Na portalu "X", a dokładniej na profilu Mariusza Wójcickiego zostało przedstawione specjalne zestawienie wyników oglądalności czwartkowych wydarzeń. Jedno jest pewne, fani Świątek kolejny raz nie zawiedli, przez co to był najmocniej śledzony mecz.

