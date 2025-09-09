Urban zobaczył Szpakowskiego i nie mógł się powstrzymać. Wszystko się nagrało

2025-09-09 16:56

Po pierwszym zgrupowaniu w roli selekcjonera reprezentacji Polski Jan Urban ma powody do zadowolenia. Polacy zdobyli 4 punkty z Holandią i Finlandią i umocnili się na drugim miejscu w grupie eliminacyjnej do MŚ 2026. Nowy selekcjoner wniósł do kadry sporo świeżości, także w kontaktach z mediami. Widać to między innymi na nagraniu z momentu, gdy zobaczył na stadionie Dariusza Szpakowskiego.

Jan Urban i Dariusz Szpakowski

Autor: TVP Sport/ X (Twitter) Jan Urban i Dariusz Szpakowski

Jan Urban objął reprezentację Polski w trudnym momencie, ale świetnie zastąpił Michała Probierza. W kluczowych meczach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata poprowadził Biało-Czerwonych do cennego remisu z Holandią na wyjeździe (1:1) i arcyważnego zwycięstwa z Finlandią (3:1), które umocniło Polskę na drugim miejscu w tabeli grupy G. To daje prawo gry w barażach o awans do mundialu, ale przyjście Urbana to nie tylko dobre wyniki. To także powiew świeżości dookoła kadry, między innymi w kontaktach z mediami.

Jan Urban zaskoczony po meczu z Finlandią. Tego się nie spodziewał

Urban zobaczył Szpakowskiego. Hitowa reakcja

Dało się to odczuć przy okazji meczu z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po zwycięstwie część dziennikarzy przywitała selekcjonera brawami. - Na to się nie dam nabrać. Możecie być spokojni, wiem, jak blisko z nieba do piekła - odpowiedział im Urban. Było to kolejne zachowanie, którym zaskarbił sobie sympatię kibiców, a na tym się nie skończyło.

Już po meczu w internecie popularność zdobyło nagranie, na którym Jan Urban zauważa Dariusza Szpakowskiego wpatrzonego w telefon. "Aura" - komentowali postawę selekcjonera internauci. Ten podszedł bowiem do legendarnego komentatora, zdjął swoje okulary i mu je zaproponował! Zaskoczony Szpakowski ucieszył się na widok Urbana i momentalnie się z nim wyściskał. Obok nich był też drugi z komentatorów TVP z meczu Polska - Finlandia, czyli Grzegorz Mielcarski. Całą sytuację obejrzysz poniżej.

Matty Cash króciutko o Janie Urbanie. Tata piłkarza wszystko ujawnił

Reprezentacja Polski pod wodzą Urbana wróci do gry już 9 października. Znów na Stadionie Śląskim zagra wtedy towarzyski mecz z Nową Zelandią, a trzy dni później wróci do walki w el. MŚ 2026. Najbliższym rywalem Polaków w walce o mundial będzie Litwa.

Jan Tomaszewski: Zieliński powinien być kapitanem, a nie Lewandowski
