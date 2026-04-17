W Katalonii już wiedzą. Sensacyjny ruch Leo Messiego!

Lionel Messi przejął UE Cornella - klub piłkarski z Katalonii.

Argentyńczyk jest związany z tym regionem, gdyż przez większość kariery z sukcesami występował w Barcelonie.

"Ten ruch wzmacnia bliskie więzi Messiego z Barceloną" - czytamy w oświadczeniu klubu należącego od teraz do Messiego.

„Ten ruch wzmacnia bliskie więzi Messiego z Barceloną oraz jego zaangażowanie w rozwój sportu i lokalnych talentów w Katalonii. Więź zakorzeniona w latach spędzonych w FC Barcelona jest podtrzymywana do dziś” – przekazano w oświadczeniu UE Cornella. Zaangażowanie Argentyńczyka oznacza początek nowego rozdziału w historii klubu, którego celem jest przyspieszenie rozwoju sportowego i instytucjonalnego, wzmacnianie jego fundamentów i dalsze inwestowanie w młode talenty.

„Projekt opiera się na długoterminowej wizji i planie strategicznym, który łączy ambicję, zrównoważony rozwój i silne powiązanie z lokalnymi korzeniami” - podkreślono.

Messi mógł zagrać z Cornellą w sezonie 2020/21, gdy Barcelona trafiła na ten zespół w Pucharze Króla. Argentyńczyk nie wystąpił jednak w tym spotkaniu z powodu zawieszenia po czerwonej kartce, którą otrzymał w meczu z Athletic Bilbao w Superpucharze Hiszpanii. Do 2021 roku Messi rozegrał w Barcelonie 778 meczów i strzelił 672 gole. Później przeszedł do Paris Saint-Germain, a obecnie występuje w Interze Miami.

W zeszłym roku Messi poprowadził Inter Miami do pierwszego triumfu w Major League Soccer. 38-latek prawdopodobnie znajdzie się w kadrze reprezentacji na tegoroczne mistrzostwa świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Argentyna będzie bronić trofeum wywalczonego 4 lata temu w Katarze.