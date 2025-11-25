Wojowniczka Fame MMA z żoną przyćmiła Joannę Krupę z siostrą na pokazie mody. Zdjęcia to prawdziwy rarytas

Na pokazie mody z okazji 20-lecia pracy Mariusza Przybylskiego pojawiło się wiele gwiazd, w tym Joanna Krupa z siostrą Martą.

Gwiazda Fame MMA z żoną przyćmiły Joannę Krupę z siostrą

Karolina Brzuszczyńska niedawno wzięła ślub ze swoją wieloletnią partnerką - Agnieszką Skrzeczkowską. Popularna Way of Blonde po zmianie stanu cywilnego przyjęła nazwisko żony. Panie cieszą się wielką popularnością, na którą solidnie zapracowały. Karolina Brzuszczyńska sławę zdobyła dzięki walkom w Fame MMA. Wojowniczka stoczyła cztery pojedynki, z których aż trzy wygrała. Z kolei Agnieszka Skrzeczkowska występowała w programie "Top Model" TVN. Nic dziwnego zatem, że pojawiła się - oczywiście w towarzystwie Way of Blonde - na specjalnym pokazie mody z okazji 20-lecia pracy projektanta Mariusza Przybylskiego. Panie razem prezentowały się bardzo oryginalnie. Swoimi kreacjami przyćmiły nawet Joannę Krupę i jej coraz bardziej popularną siostrę - Martę.

Way of Blonde i Agnieszka Skrzeczkowska skradły show na pokazie Mariusza Przybylskiego

Na "Warm Up 20-lecie - pokaz Mariusza Przybylskiego" generalnie pojawił się cały tłum wielkich gwiazd w różnym wieku. Wśród nich znalazły się m.in.: Agnieszka Sienkiewicz, Marta Żmuda Trzebiatowska, Monika Olejnik z partnerem, Monika Mrozowska, Katarzyna Figura, Natalia Kukulska, Anna Markowska i Maja Kjada, czyli Miss Polonia 2024 i II wicemiss World 2025. A to tylko niewielka część uczestników imprezy. Naszym zdaniem jednak to fighterka znana z Fame MMA i Agnieszka Skrzeczkowska skradły show. Ich stylizacje były nie do podrobienia. Choć oczywiście Joanna Krupa i inne gwiazdy także nie zawiodły. Swojej radości z pokazu nie krył Mariusz Przybylski, czyli główny bohater wydarzenia

W 2005 roku w Warszawie odbył się mój pierwszy pokaz. W tym roku obchodzę 20-lecie mojej pracy. Bardzo dziękuję za ten czas

- dziękował poruszony projektant.

W galerii prezentujemy zdjęcia z pokazu: Way of Blonde z żoną, Joanna Krupa z siostrą, Agnieszka Sienkiewicz, Marta Żmuda Trzebiatowska, Monika Olejnik i wiele innych