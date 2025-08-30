Wyjątkowa chwila w trakcie meczu Aryny Sabalenki! Białorusinka od razu zwróciła się do swojego partnera

2025-08-30

Aryna Sabalenka zameldowała się w 1/8 finału US Open. Białorusinka w dwóch setach rozprawiła się z Leylah Fernandez, jednak to nie o wyniku będzie się mówiło tak długo, jak o scenach, które rozegrały się na trybunach. W pewnym momencie jeden z kibiców odważył się i przy wszystkich zebranych postanowił poprosić o rękę swoją ukochaną. Sceny, które wydarzyły się w Nowym Jorku nie przeszły obok Sabalenki. Tenisistka odniosła się do tego na konferencji prasowej i zwróciła się do swojego partnera.

Rywalizacja na kortach w Nowym Jorku trwa w najlepsze. Oczy większości kibiców są skierowane przede wszystkim na dwie zawodniczki w trakcie US Open - Arynę Sabalenkę i Igę Świątek.

Raszynianka po dwóch rozegranych spotkaniach zameldowała się w trzeciej rundzie, choć starcie z Suzan Lamens nie należało do najłatwiejszych. Polka dopiero w trzecim secie zdołała rozstrzygnąć całą rywalizację na swoją korzyść. 24-latka o 1/8 finału zagra z Anną Kalinską, z którą wygrała w Cincinnati 2:0.

Szokujące obrazki na meczu Aryny Sabalenki

Białorusinka po meczu z Leylah Fernandez mogła się cieszyć z awansu do kolejnej rundy, jednak to co się wydarzyło w trakcie tego spotkania pozostanie na długo w pamięci obu tenisistek. W pewnym momencie mężczyzna wstał na trybunie i poprosił swoją partnerkę o rękę! Nie brakowało ogromnych emocji, a całemu wydarzeniu przyglądały się bohaterki tego pojedynku.

To była pierwsza taka sytuacja na meczu Aryny Sabalenki! Białorusinka od razu zaczepiła swojego partnera

Sabalenka na konferencji po meczu z Fernandez odniosła się do scen, które odbyły się na trybunach.

Wydaje mi się, że to był pierwszy raz, kiedy ktoś oświadczył się na moim meczu. To był uroczy moment, a ja próbowałam się nie uśmiechać, bo to na prawdę piękne i mam nadzieję, że są teraz naprawdę szczęśliwi. Ale ja próbowałam się skupić na grze. To był wyjątkowy moment i tak, jak powiedziałam na korcie, życzę im udanego małżeństwapowiedziała liderka światowego rankingu.

Białorusinka musiała skorzystać z okazji i zwróciła się do swojego partnera.

Spojrzałam na mojego chłopaka. Zero presjirzuciła z uśmiechem na ustach.

Iga Świątek walczy w US Open
