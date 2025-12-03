Wzdychało do niej całe pokolenie kibiców. Teraz tenisowa piękność bierze rozwód!

Była uważana za jedną z najpiękniejszych tenisistek świata. Teraz rozwodzi się z mężem po 9 latach

Ana Ivanović na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku była jedną z czołowych zawodniczek na świecie. Pierwsze sukcesy zaczęła odnosić już w 2005 roku – w styczniu wygrała swój pierwszy turniej w cyklu WTA w Canberrze i szybko zaczęła piąć się w rankingu WTA. Kolejne tytuły przychodziły w 2006 i 2007 roku i wówczas też po raz pierwszy zagrała w finale turnieju wielkoszlemowego, Rolanda Garrosa, w którym przegrała jednak z Justine Henin. Kolejny rok był dla niej najlepszy w karierze – dotarła do finału Australian Open 2008 (porażka z Marią Szarapową, następnie wygrała prestiżowy Indian Wells, a także ponownie znalazła się w finale Rolanda Garrosa i tym razem sięgnęła po tytuł, pokonując Dinarę Safinę. W tym samym roku sięgnęła jeszcze po tytuł w Linzu, a do tego dwukrotnie wspinała się na sam szczyt rankingu WTA.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani

Ostatecznie Ana Ivanović zanotowała na swoim koncie 15 tytułów WTA, w tym jeden wielkoszlemowy i była przez 12 tygodni liderką rankingu kobiecego cyklu tenisowego. Serbka wyróżniała się jednak nie tylko umiejętnościami, ale i urodą, i swego czasu była przez wielu uznawana za najpiękniejszą zawodniczkę w WTA. W trakcie kariery spotykała się z różnymi mężczyznami – była w związku m.in. z tenisistą Fernandem Verdasco czy później golfistą Adamem Scottem. W 2016 roku, kilka miesięcy przed oficjalnym zakończeniem kariery, Ivanović poślubiła inną gwiazdę sportu, Bastiana Schweinsteigera, którego poznała parę lat wcześniej.

Przez wiele lat wydawało się, że parę czeka długi i szczęśliwy związek. Para doczekała się trójki synów o imionach Luca, Leon i Teo. Niestety, od początku 2025 roku dochodziły niepokojące informacje o ich związku – para pozostawała w separacji, Serbka wyprowadziła się wraz z synami, a Schweinsteiger zamieszkał sam. Latem prawnik Ivanović potwierdził rozstanie, natomiast teraz pojawiły się informacje potwierdzające wejście na drogę sądową, która ma doprowadzić do rozwodu.

Z informacji podanych przez serwis blick.ch Ana Ivanović oficjalnie wystąpiła o rozwód w listopadzie tego roku, jednocześnie składając wniosek o alimenty na wspomnianą już trójkę dzieci. Para rzekomo rozstała się z powodu niewierności byłego piłkarza Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec.

