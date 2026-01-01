Zarobki Igi Świątek przyprawiają o zawrót głowy! Tyle zgarnęła w 2025 roku!

Iga Świątek w 2025 roku odnotowała znaczące sukcesy finansowe, mimo że sezon był pełen wyzwań.

Polska tenisistka zarobiła fortunę zarówno z nagród turniejowych, jak i lukratywnych kontraktów reklamowych.

Łączna kwota zarobków brutto Igi Świątek przekroczyła 81 milionów złotych – jak planuje je inwestować?

Sprawdź, ile dokładnie zarobiła i na co przeznacza część swoich pieniędzy!

Iga Świątek z turniejowych nagród uzbierała w 2025 r. dokładnie 10,11 mln dolarów czyli ok. 36,4 mln złotych. Największą premię zgarnęła na londyńskiej trawie - 3 mln funtów czyli blisko 15 mln złotych. To największa wypłata w jej dotychczasowej karierze.

Do tego doszły ogromne wpływy z kontraktów reklamowych. Zdaniem serwisu Sportico na umowach ze sponsorami Iga Świątek inkasuje już ok. 13 mln dolarów rocznie. Jej partnerzy to Rolex, Visa, Oshee, Infosys, Lego, Oral-B, VISA, Lancome, ON i Tecnifibre. Niedawno zakończyła współpracę z koncernem Porsche. Po wygaśnięciu umowa nie została przedłużona. Na pamiątkę zostało jej w garażu kilka aut tego niemieckiego koncernu. W sumie zatem - licząc nagrody pieniężne i wpływy z reklam - Iga Świątek zarobiła w 2025 r. 23,1 mln dolarów czyli wg obecnego kursu ok. 81,16 mln złotych. To oczywiście kwota brutto, od której trzeba zapłacić bardzo duży podatek.

Kiedy Iga Świątek po turniejach wraca do Polski, dużo czasu spędza w rodzinnym domu w Raszynie. Kupiła też mieszkanie w Warszawie. Jak inwestuje pieniądze?

- Na razie podchodzę to tego dość spokojnie. Miałam kilka propozycji inwestycji i przyznam, że trochę mentalnie mnie to czasami przerosło - mówiła kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem". - Zdaję sobie sprawę, że nie mam ogromnej wiedzy, jeżeli chodzi o inwestowanie, więc najpierw chciałabym się doedukować i skupić na zbieraniu kapitału. Dopiero jak będę miała 27-30 lat spróbuję mądrzej inwestować te pieniądze.

Niedawno Iga Świątek zdradziła, że marzy o kupnie domu we Włoszech, gdzie bardzo lubi spędzać czas. Co rok przeznacza ok. 200 tys. złotych na programy promujące dbanie o zdrowie psychiczne. Niedawno powstała też Fundacja Igi Świątek wspierająca rozwój młodych sportowców. Mistrzyni Wimbledonu rozdała stypendia piątce wybrańców - po ponad 100 tys. złotych rocznie.

Top-15 Najlepiej zarabiających sportsmenek w 2025 r. wg serwisu Sportico

1. Coco Gauff (tenis): 31 milionów dolarów

Nagrody pieniężne: 8 milionów | Kontrakty reklamowe: 23 miliony | Wiek: 21 lat

2. Aryna Sabalenka (tenis): 30 milionów dolarów

Nagrody pieniężne: 15 milionów | Kontrakty reklamowe: 15 milionów | Wiek: 27 lat

3. Iga Świątek (tenis): 23,1 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 10,1 miliona | Kontrakty reklamowe: 13 milionów | Wiek: 24 lata

4. Eileen Gu (narciarstwo): 23 miliony dolarów

Nagrody pieniężne: 20 tys. dolarów | Kontrakty reklamowe: 23 miliony | Wiek: 22 lata

5. Qinwen Zheng (tenis): 20,6 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 1,6 miliona | Kontrakty reklamowe: 19 milionów | Wiek: 23 lata

6. Caitlin Clark (koszykówka): 16,1 miliona dolarów

Pensja/bonus: 119 tys. dolarów | Kontrakty reklamowe: 16 milionów | Wiek: 23 lata

7. Nelly Korda (golf): 13,8 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 2,8 miliona | Kontrakty reklamowe: 11 milionów | Wiek: 27 lat

8. Madison Keys (tenis): 13,4 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 4,4 miliona | Kontrakty reklamowe: 9 milionów | Wiek: 30 lat

9. Jelena Rybakina (tenis): 12,6 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 8,6 miliona | Kontrakty reklamowe: 4 miliony | Wiek: 26 lat

10. Naomi Osaka (tenis) : 12,5 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 2,5 miliona | Kontrakty reklamowe: 10 milionów | Wiek: 28 lat

11. Simone Biles (gimnastyka artystyczna): 11 milionów dolarów

Nagrody pieniężne: 0 dolarów | Kontrakty reklamowe: 11 milionów | Wiek: 28 lat

12. Amanda Anisimova (tenis): 10,8 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 7,3 miliona | Kontrakty reklamowe: 3,5 miliona | Wiek: 24 lata

13. Jessica Pegula (tenis): 10,5 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 5,5 miliona | Kontrakty reklamowe: 5 milionów | Wiek: 31 lat

14. Venus Williams (tenis): 10,2 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 219 tys. dolarów | Kontrakty reklamowe: 10 milionów | Wiek: 45 lat

15. Jeeno Thitikul (golf): 10,1 miliona dolarów

Nagrody pieniężne: 7,6 miliona | Kontrakty reklamowe: 2,5 miliona | Wiek: 22 lat

