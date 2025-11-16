Zawierucha przed meczem Malta - Polska. Nasi kibice aresztowani przez zagraniczną policję!

Po locie na mecz Malta - Polska, trzech polskich kibiców zostało aresztowanych. Powodem miało być zakłócanie porządku i przeszkadzanie stewardessie.

Świadkiem incydentu był dziennikarz Kanału Sportowego, Łukasz Ciona, który relacjonował, że kibice byli głośni i nie reagowali na prośby o spokój.

To kolejny negatywny incydent z udziałem polskich kibiców w ostatnich dniach, po tym jak podczas meczu Polska - Holandia rzucano race na murawę w proteście przeciwko zakazowi wniesienia oprawy.

Kolejna potężna afera z polskimi kibicami! Co gorsza, tym razem do sytuacji doszło poza naszymi granicami, co niestety może jakoś odbić się na postrzeganiu Polaków. I to mimo tego, że chodzi o zachowanie tylko trzech mężczyzn. Nieprzyjemne wydarzenia rozegrały się w samolocie. Świadkiem zdarzenia był dziennikarz Kanału Sportowego Łukasz Cionek, który nie kryje swojego zażenowania zachowaniem rodaków.

Trzech pasażerów przez cały lot przeszkadzało głównej stewardessie, bez przerwy się wydzierali, bez przerwy przeszkadzali. Ci ludzie zostali aresztowani na lotnisku. Przyjechała specjalna służba bezpieczeństwa. Zakuto tych ludzi i wrzucono od razu do radiowozu

- relacjonował dziennikarz.

Po raz pierwszy widziałem coś takiego. Stewardessa kilkakrotnie prosiła ich o spokój, zakłócali cały lot. Nie wiem, czy byli pod wpływem alkoholu, bo nie siedziałem blisko nich. Przyjechało czterech gości na pokład samolotu, zanim wyszliśmy, to te osoby - to byli Polacy - wyprowadzono dość zdecydowanie. Później była szamotanina między tymi osobami a służbą - dodano

- dodał Łukasz Ciona.

Niestety to nie pierwsza sytuacja w ostatnich dniach, w której we znaki dali sie kibice. W piątek, 14 listopada, podczas meczu Polska - Holandia grupa pseudokibiców rzuciła na murawę race, co miało być protestem wobec tego, że nie pozwolono wprowadzić na stadion specjalnie przygotowanej oprawy meczowej. Mamy nadzieję, że podczas meczu Malta - Polska obejdzie się bez tego typu incydentów. Spotkanie kończące fazę grupową eliminacji do przyszłorocznego mundialu odbędzie się w poniedziałek, 17 listopada. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 20.45.

