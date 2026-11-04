Pojechali na wakacje do Chorwacji. Teraz żądają od nich ogromnych pieniędzy! Polacy nie ukrywają wściekłości

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-04 15:10

Polacy otrzymują ogromne kary od Chorwatów. Turyści, którzy odwiedzając Dubrownik wjechali w obręb starego miasta, jak okazuje się bezprawnie, dostają teraz wezwania do zapłaty. Pisma wysyła kancelaria prawna z Puli, czyli z drugiego końca kraju. Żądane kwoty są bardzo wysokie, to nawet kilkaset euro!

Wjechałeś do centrum? Płać!

Ponad rok po złamaniu „zakazu ruchu bez pozwolenia” w obrębie starego miasta w Dubrowniku, posypały się wezwania do zapłaty dla obcokrajowców, w tym Polaków. Turyści, którzy często bez wiedzy o nowych, obowiązujących przepisach, przeważnie prowadzeni przez nawigację wjechali do historycznego centrum, nawet tylko na moment, teraz muszą zapłacić.

Rada miasta Dubrownik, w 2024 r. przyjęła uchwałę na mocy której powołała Specjalną Strefę Ruchu wokół starego miasta. Mówi ona o tym, że od marca do listopada tylko pojazdy ze specjalnymi uprawnieniami mogą wjechać w obręb zabytkowego centrum. Wjazd w celu szukania wolnego miejsca parkingowego jest zabroniony.

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2 czerwca 2025 r. na ulicach pojawiły się kamery rejestrujące wszystkie samochody, a kary za bezprawny wjazd są bardzo wysokie. Według uchwały wynoszą one: 260 euro dla osoby fizycznej a auta firmowe bądź w leasingu (dotyczy to także aut z wypożyczalni) są karane gigantycznym mandatem w wysokości 1320 euro. To nie są jednak ostateczne kwoty, bo trzeba do tego doliczyć prowizję wypożyczalni i kosztów administracyjnych! 

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Czy była to pułapka na turystów? Nawigacja nadal prowadziła przez centrum

Tylko w pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów władze Dubrownika zanotowały 1700 bezprawnych wjazdów do centrum.

Jedną z osób, które dostały takie pismo z żądaniem zapłaty, był pan Jacek z Małopolski. W rozmowie z korespondentem „Super Expressu” dzieli się historią otrzymania drakońsko wysokiej kary!

Oprócz kary 260 euro kancelaria zażądała jeszcze 160 euro „kosztów ustalenia właściciela pojazdu”. Zapytałem, skąd ta kwota. Odpisano mi, że to 100 euro honorarium, 25 euro VAT i 35 euro wydatków, a w tym samym piśmie nazwano to jednocześnie odszkodowaniem dla Miasta i dobrowolną ofertą ugody - opowiada pan Michał.

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Jak sam przyznał, karę zapłacił. Kwestionuje jednak wspominane 160 euro, ponieważ uchwała rady miasta ich nie przewiduje, a pismo kancelarii nie jest decyzją urzędu.

Nie należę do ludzi, którzy nie chcą płacić. Należę do ludzi, którzy chcą wiedzieć, za co płacą i dlaczego – mówi. 

Wściekły na zachowanie kancelarii, pan Michał postanowił przygotować specjalny poradnik dla wszystkich kierowców, do których również dotarły lub dotrą wezwania do zapłaty wysokich mandatów. Tłumaczy w nim, jak odpowiedzieć na pismo i co zrobić, gdy przyjdzie nakaz zapłaty z Dubrownika.

Poradnik można znaleźć tutaj.

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