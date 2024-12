Zrób sobie prezent na Święta i ubezpiecz mieszkanie od kradzieży

Nie warto ryzykować

Czas świątecznych i noworocznych wyjazdów to prawdziwe żniwa dla włamywaczy. My jesteśmy zaaferowani spotkaniem z rodziną, cieszymy się czasem wolnym ze znajomymi, a dla złodziei to idealny moment na bezkarne buszowanie po pustych domach i mieszkaniach. Co zrobić, by się bronić przed ogromnymi stratami? Ubezpieczenie All Risk w LINK4 to doskonały sposób na kompleksową ochronę mienia, w tym także od kradzieży.

Na celowniku

Złodzieje są coraz sprytniejsi i rzadko działają w ciemno. Najpierw dokładnie sprawdzają, na jaki łup mogą liczyć – jaki jest majątek zgromadzony w domu, zwyczaje domowników i oczywiście zabezpieczenia. Sposobów na taki wywiad przed rabunkiem jest wiele: rekonesans na miejscu pod pozorem usług firm remontowych czy naprawczych, obserwacja, głuche telefony albo wywiad u sąsiadów. Naszą czujność zawsze powinny wzmóc omyłkowe wizyty „listonosza”, „kominiarza” czy obce osoby, które niepokojąco często i bez wyraźnego celu krążą wokół domu. Wszystko to może być sygnałem alarmowym, że jesteśmy wytypowani do rabunku i trwa zbieranie danych na nasz temat. Niestety, mimo nawet najlepszych zabezpieczeń, monitoringu czy ochrony, nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa naszemu majątkowi. Złodziejom wystarczy kilkanaście minut, by ograbić nas ze wszystkiego, co cenne i zniknąć. Dobre ubezpieczenie pozwala zminimalizować straty, ale to nie tylko odszkodowanie. Ubezpieczenie DOM w LINK4 zapewnia również dodatkową pomoc w razie awarii domowych sprzętów czy zalania: pomoc fachowca w ramach programu Assistance.

Ubezpieczając dom lub mieszkanie w LINK4, możemy wybrać:

UBEZPIECZENIE OD WSZELKIEGO RYZYKA – ALL RISK

W jego ramach LINK4 ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące następstwem jakiegokolwiek zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności LINK4 na mocy postanowień OWU. Ochroną objęte są także szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Możemy również wybrać ubezpieczenie od ryzyk nazwanych, czyli aż od 23 najczęstszych zdarzeń losowych oraz (za dodatkową składką) od kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Pakiet ubezpieczeń DOM, to nie tylko ubezpieczenie majątku. Warto też zwrócić uwagę na szeroki zakres ubezpieczenia Assistance domowy czy Assistance pomoc prawna.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych gwarantuje, że w razie szkody otrzymamy odszkodowanie. Natomiast w ramach ubezpieczenie Assistance d omowy możesz liczyć na wsparcie fachowców, takich jak elektryk, hydraulik czy ślusarz, w razie różnych zdarzeń losowych.

Wizyta fachowca w pakiecie

Kluczowym elementem domowego assistance jest możliwość wezwania specjalisty w sytuacji zdarzenia losowego określonego w OWU. Ubezpieczyciel zapewnia dojazd i usługi fachowca, takiego jak hydraulik, elektryk, ślusarz, szklarz czy technik urządzeń grzewczych. Możesz skorzystać z pomocy każdego specjalisty trzy razy w okresie ubezpieczeniowym, a polisa pokrywa koszty interwencji do 500 zł. Dodatkowo, w przypadku awarii sprzętu elektronicznego i gospodarstwa domowego – RTV, AGD oraz PC organizowana jest usługa naprawy (również do limitów wskazanych w OWU pokrywane są koszty naprawy). Należy przy tym zaznaczyć, że sprzęt ten nie może być starszy niż 6 lat.

Dopasuj swoją ochronę

Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do lokalu, który ubezpieczasz. Zależy ona od takich czynników jak wartość domu czy położenie mieszkania. Sam też określasz sumy, na jakie chcesz ubezpieczyć od zdarzeń losowych (w tym kradzieży) mury/ elementy stałe i, co bardzo istotne, ruchomości domowe. Należy pamiętać, że sumy ubezpieczenia powinny odpowiadać wartości ubezpieczanego domu/mieszkania i domowych sprzętów, ponieważ podane kwoty będą maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Jak kupić ubezpieczenie?

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia, na bieżąco wyliczając koszt całkowity polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU DOM na stronie link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z GRUPĄ PZU.